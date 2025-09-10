Visitamos la espectacular casa en Madrid de Isco Alarcón y Sara Sálamo: es todo lujo

La espectacular casa en Madrid de Isco Alarcón y Sara Sálamo ha vuelto a ser noticia y no es para menos. La pareja, que recientemente ha pasado por momentos complicados debido a la lesión del futbolista en el Real Betis Balompié, ha mostrado su hogar, que destaca por su lujo y exclusividad. Este inmueble, ubicado en una de las zonas más selectas de la capital, es un reflejo del estilo de vida acomodado que llevan ambos.

Isco y Sara han hecho de su chalet en La Moraleja un espacio envidiable, donde el diseño y el confort se fusionan a la perfección. Aunque muchos seguidores habían visto algunos detalles en redes sociales, ahora se puede confirmar que la vivienda posee amplias estancias abiertas y un jardín con una gran extensión. Además, la piscina y los numerosos detalles decorativos aportan un toque de sofisticación única a esta residencia.

El chalet de Isco y Sara no solo destaca por su amplitud, sino también por su decoración exquisita. Entre los elementos más llamativos se encuentran muebles de coleccionista, como una consola en madera de nogal, y una gran cantidad de cuadros que reflejan el gusto artístico de la pareja. El salón principal conecta directamente con el jardín, lo que permite que la luz natural inunde todo el espacio, creando una atmósfera acogedora.

Un vistazo al elegante hogar de Sara Sálamo e Isco Alarcón

Sara Sálamo, casada con Isco el año pasado tras siete años juntos y tres hijos, suele compartir rincones de su hogar en redes sociales. Esto ha permitido a sus seguidores conocer detalles de la decoración y la distribución, lo que ha incrementado el interés sobre esta propiedad de lujo. Sin duda, el chalet refleja la personalidad y el buen gusto de ambos.

Además, uno de los detalles que destaca en la casa es el suelo de parqué oscuro que recubre prácticamente toda la vivienda. Este tipo de pavimento aporta un aire elegante y moderno, que se complementa perfectamente con las lujosas alfombras que lo adornan en distintas áreas. Gracias a esta combinación, el ambiente se vuelve cálido y sofisticado, reflejando el estilo y la personalidad cuidadosa de Isco y Sara.

Entre confort y exclusividad: la vivienda de Isco Alarcón y Sara Sálamo en la mejor zona de Madrid

Es importante también mencionar el valor económico de una propiedad en La Moraleja. Esta exclusiva zona de Madrid cuenta con viviendas muy costosas, cuyos precios pueden superar fácilmente los 5 millones e incluso llegar a los 10 millones, según sus características. La casa de Isco y Sara, por sus dimensiones y acabados, se encuentra sin duda dentro de ese rango superior.

La visita a la casa de Isco y Sara ha confirmado que es un hogar de lujo en una zona exclusiva de Madrid, que combina confort y estilo cuidado. La pareja ha sabido crear un espacio ideal para su familia, que además se ha convertido en el refugio perfecto en estos momentos en los que el futbolista debe recuperarse.