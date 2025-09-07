El veritable motiu pel qual Alice Campello ha tornat a deixar sol Álvaro Morata
Alice Campello sorprèn gaudint d'uns dies a Nova York mentre el seu marit, Álvaro Morata, es queda a Itàlia
Alice Campello i Álvaro Morata tornen a estar en el focus mediàtic aquesta setmana després d'un moviment inesperat en la seva nova vida a Itàlia. La influencer va viatjar juntament amb els seus fills a Nova York, deixant de nou el futbolista en solitari, cosa que va despertar la curiositat de molts sobre les raons darrere d'aquesta separació.
Alice i Álvaro, que van deixar Turquia fa tot just unes setmanes, travessen un moment de grans canvis personals i professionals. Tanmateix, mentre l'Alice comparteix instants familiars a Manhattan, la gran pregunta que plana a l'aire és clara: què va portar Morata a quedar-se enrere en aquest viatge tan especial?
Alice Campello se'n va amb els seus fills mentre que Álvaro Morata es queda a Itàlia
La història d'amor entre Álvaro Morata i Alice Campello ha estat marcada per mudances, etapes esportives i reconciliacions públiques. El passat 25 d'agost, tots dos van posar punt final a la seva etapa a Turquia amb un missatge conjunt publicat a les xarxes socials.
En ell, el jugador agraïa la calidesa del poble turc: "Estimats aficionats del Galatasaray i poble de Turquia, vull agrair sincerament l'afecte, la calidesa i el suport. Em vau fer sentir benvingut des del primer dia, i el vostre suport ha estat dels més extraordinaris que he viscut a la meva carrera".
Aquest mateix text amagava també un to de decepció: "Lamentablement, no puc dir el mateix sobre la meva experiència amb el club. Hi va haver moments en què la paraula donada i el respecte pels valors fonamentals no es van respectar". Amb aquest comiat dur, es tancava un capítol a Istanbul que va durar tot just sis mesos, però que havia estat clau per consolidar la reconciliació d'Alice i Álvaro després de moments delicats.
Setmanes després, Alice Campello mostrava imatges d'un viatge a Nova York, però no hi havia ni rastre d'Álvaro Morata. Durant la seva estada, la influencer va compartir diverses publicacions a Instagram, mostrant passejades per la Cinquena Avinguda i visites a llocs emblemàtics com Central Park i l'Empire State.
A més, les seves fotografies a les xarxes van mostrar la família gaudint de restaurants emblemàtics, activitats infantils i moments de desconnexió en plena Gran Poma. Va ser, en certa manera, una forma d'endolcir la transició per als nens després del recent canvi de país. Tanmateix, l'absència de Morata no feia més que inquietar molts.
Ara, s'ha confirmat que el motiu pel qual l'Alice va tornar a deixar sol Morata es troba en l'agenda professional del futbolista. Tot just una setmana després del seu comiat a Turquia, el davanter espanyol va confirmar la seva arribada al Como 1907, equip de la Serie A. Una decisió que no només marcava el seu retorn a Itàlia, sinó també l'inici d'una nova etapa carregada d'il·lusió.
Amb l'inici de la temporada en curs, el jugador es va veure obligat a romandre en territori italià per complir amb els seus compromisos esportius. El calendari no li va donar marge per desplaçar-se, i aquesta és la raó per la qual l'Alice va decidir viatjar sola amb els quatre fills de la parella a Nova York.
El retorn a Itàlia d'Álvaro Morata i Alice Campello
El destí va voler que el nou capítol de la parella s'escrivís de nou en terres italianes. Va ser precisament a Torí on Álvaro i Alice van començar la seva relació i on van fer els primers passos cap a una vida que es va ampliar amb l'arribada dels seus quatre fills. Ara, tornar a un país tan simbòlic per a tots dos suposa més que un trasllat esportiu: és un retorn carregat de records.
Alice, després de la seva breu estada a Nova York, ha tornat a Itàlia per retrobar-se amb Morata i establir-se a Como. L'entorn del futbolista reconeix que aquest canvi ha retornat la il·lusió a la parella, que se sent còmoda en un lloc on amics i familiars els envolten.
De fet, Alice i Álvaro ja han estat vistos passejant per la ciutat fent plans de parella i compartint moments amb els seus fills. Recentment, van aprofitar un dia lliure per passar el dia al llac de Como amb els seus fills.
Ha quedat clar que aquesta separació temporal entre Alice Campello i Álvaro Morata es devia al compromís del futbolista amb el Como. Tots dos encaren amb il·lusió aquesta nova etapa a Itàlia, on esperen consolidar estabilitat personal i professional. El que queda per veure és com s'adaptaran a aquest retorn al país que va marcar l'inici de la seva història d'amor.
