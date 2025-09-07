El verdadero motivo por el que Alice Campello ha vuelto a dejar solo a Álvaro Morata

Alice Campello y Álvaro Morata vuelven a estar en el foco mediático esta semana tras un movimiento inesperado en su nueva vida en Italia. La influencer viajó junto a sus hijos a Nueva York, dejando de nuevo al futbolista en solitario, lo que despertó la curiosidad de muchos sobre las razones detrás de esta separación.

Alice y Álvaro, que dejaron Turquía hace apenas unas semanas, atraviesan un momento de grandes cambios personales y profesionales. Sin embargo, mientras Alice comparte instantes familiares en Manhattan, la gran pregunta que flota en el aire es clara: ¿qué llevó a Morata a quedarse atrás en este viaje tan especial?

Alice Campello se marcha con sus hijos mientas que Álvaro Morata se queda en Italia

La historia de amor entre Álvaro Morata y Alice Campello ha estado marcada por mudanzas, etapas deportivas y reconciliaciones públicas. El pasado 25 de agosto, ambos pusieron punto final a su etapa en Turquía con un mensaje conjunto publicado en redes sociales.

En él, el jugador agradecía la calidez del pueblo turco: "Queridos aficionados del Galatasaray y pueblo de Turquía, quiero agradecer sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día, y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he vivido en mi carrera".

Ese mismo texto escondía también un tono de decepción: "Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se respetaron". Con esa dura despedida, se cerraba un capítulo en Estambul que duró apenas seis meses, pero que había sido clave para consolidar la reconciliación de Alice y Álvaro tras momentos delicados.

Semanas después, Alice Campello mostraba imágenes de un viaje a Nueva York, pero no había ni rastro de Álvaro Morata. Durante su estancia, la influencer compartió varias publicaciones en Instagram, mostrando paseos por la Quinta Avenida y visitas a lugares emblemáticos como Central Park y el Empire State.

Además, sus fotografías en redes mostraron a la familia disfrutando de restaurantes emblemáticos, actividades infantiles y momentos de desconexión en plena Gran Manzana. Fue, en cierto modo, una forma de suavizar la transición para los niños tras el reciente cambio de país. Sin embargo, la ausencia de Morata no hacía más que inquietar a muchos.

Ahora, se ha confirmado que el motivo por el que Alice volvió a dejar solo a Morata se encuentra en la agenda profesional del futbolista. Apenas una semana después de su adiós a Turquía, el delantero español confirmó su llegada al Como 1907, equipo de la Serie A. Una decisión que no solo marcaba su regreso a Italia, sino también el inicio de una nueva etapa cargada de ilusión.

Con el arranque de la temporada en curso, el jugador se vio obligado a permanecer en territorio italiano para cumplir con sus compromisos deportivos. El calendario no le dio margen para desplazarse, y esa es la razón por la que Alice decidió viajar sola con los cuatro hijos de la pareja a Nueva York.

El regreso a Italia de Álvaro Morata y Alice Campello

El destino quiso que el nuevo capítulo de la pareja se escribiera de nuevo en tierras italianas. Fue precisamente en Turín donde Álvaro y Alice comenzaron su relación y donde dieron los primeros pasos hacia una vida que se amplió con la llegada de sus cuatro hijos. Ahora, regresar a un país tan simbólico para ambos supone más que un traslado deportivo: es un retorno cargado de recuerdos.

Alice, tras su breve estancia en Nueva York, ha vuelto a Italia para reencontrarse con Morata y asentarse en Como. El entorno del futbolista reconoce que este cambio ha devuelto la ilusión a la pareja, que se siente cómoda en un lugar donde amigos y familiares les rodean.

De hecho, Alice y Álvaro ya han sido vistos paseando por la ciudad haciendo planes de pareja y compartiendo momentos con sus hijos. Recientemente, aprovecharon un día libre para pasar el día en el lago de Como junto a sus hijos.

Ha quedado claro que esta separación temporal entre Alice Campello y Álvaro Morata se debía al compromiso del futbolista con Como. Ambos encaran con ilusión esta nueva etapa en Italia, donde esperan consolidar estabilidad personal y profesional. Lo que queda por ver es cómo se adaptarán a este regreso al país que marcó el inicio de su historia de amor.