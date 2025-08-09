Última hora sobre Laura Madrueño i 'Supervivientes All Star': acaben de confirmar-ho
La cadena anuncia novetats al reality 'Supervivientes All Star' i posa fi als rumors sobre Laura Madrueño
El compte enrere per a Supervivientes All Star ha començat, i ja s'han produït els primers moviments oficials. Una confirmació en particular ha revifat l'interès del públic i ha donat peu a nombroses reaccions. En el focus d'aquesta novetat, com no podia ser d'una altra manera, hi ha Laura Madrueño.
L'èxit de la primera edició del format All Stars ha impulsat la cadena a apostar per una segona entrega, que aquesta vegada s'estrenarà al setembre. A diferència de l'any anterior, quan es van llançar dues temporades consecutives des d'Hondures, aquesta vegada han decidit espaiar els continguts per mantenir l'expectació. Amb aquesta decisió, també s'ha aclarit la participació de Laura Madrueño, dissipant qualsevol incertesa.
Laura, que té una presència constant en la conducció des dels Cayos Cochinos, havia plantejat dubtes respecte a repetir l'esforç de desplaçar-se a l'altra banda de l'Atlàntic durant mesos. No obstant això, el compromís de la presentadora ha quedat palès amb la seva acceptació per a aquesta edició especial. Això reforça la imatge de continuïtat i estabilitat del programa per als seus seguidors.
Laura esvaeix dubtes sobre el seu retorn a Supervivientes All Star
Poc després d'anunciar-se la primera concursant confirmada, Jessica Bueno, Telecinco ha llançat un comunicat oficial que ha acabat amb els rumors sobre la possible absència de Laura. En les promocions televisives que ja s'estan emetent, Madrueño apareix com l'encarregada de presentar l'aventura que està per venir. Ella mateixa ha avisat el públic que “cada vegada queda menys perquè aquest lloc increïble torni a omplir-se de vida i de segones oportunitats”.
Mentrestant, Laura ha optat per desconnectar i gaudir d'unes merescudes vacances a les Maldives, destinació que sembla haver-se convertit en el seu refugi estiuenc habitual. A través de les seves xarxes socials, ha compartit imatges de les seves activitats d'oci, destacant el busseig com un dels seus plans preferits. Aquests moments de relax contrasten amb la intensitat que exigeix el seu paper com a presentadora.
Des de les Maldives als Cayos Cochinos: Laura ja és part de Supervivientes All Star
No és la primera vegada que Madrueño recorre a les Maldives per recarregar energies, ja que l'any passat també va compartir fotografies des d'aquest indret paradisíac. Entre les seves publicacions, hi ha vídeos d'una expedició submarina a la Badia de Hanifaru, on va poder nedar entre mantes gegants. Aquesta passió pel busseig ofereix una imatge més personal de la presentadora, lluny del focus mediàtic.
En definitiva, la confirmació de Madrueño per a Supervivientes All Star no només garanteix la continuïtat d'una cara coneguda, sinó que també genera altes expectatives de cara a la nova edició. La presentadora està a punt per reprendre l'aventura i acompanyar el públic en aquesta experiència plena d'emocions i reptes. Per ara, només queda esperar al setembre per descobrir quines sorpreses portarà aquesta temporada.
