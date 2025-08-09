Última hora sobre Laura Madrueño y 'Supervivientes All Star': acaban de confirmarlo

La cuenta atrás para Supervivientes All Star ha comenzado, y ya se han producido los primeros movimientos oficiales. Una confirmación en particular ha avivado el interés del público y ha dado pie a numerosas reacciones. En el foco de esa novedad, como no podía ser de otro modo, se encuentra Laura Madrueño.

El éxito de la primera edición del formato All Stars ha impulsado a la cadena a apostar por una segunda entrega, que esta vez se estrenará en septiembre. A diferencia del año anterior, cuando se lanzaron dos temporadas consecutivas desde Honduras, esta vez han decidido espaciar los contenidos para mantener la expectación. Con esta decisión, se ha aclarado también la participación de Laura Madrueño, disipando cualquier incertidumbre.

Laura, que tiene una presencia constante en la conducción desde los Cayos Cochinos, había planteado dudas respecto a repetir el esfuerzo de desplazarse al otro lado del Atlántico por largos meses. No obstante, el compromiso de la presentadora ha quedado patente con su aceptación para esta edición especial. Esto refuerza la imagen de continuidad y estabilidad del programa para sus seguidores.

Laura despeja dudas su regreso a Supervivientes All Star

Poco después de anunciarse la primera concursante confirmada, Jessica Bueno, Telecinco ha lanzado un comunicado oficial que ha acabado con los rumores sobre la posible ausencia de Laura. En las promociones televisivas que ya se están emitiendo, Madrueño aparece como la encargada de presentar la aventura que está por venir. Ella misma ha avisado al público de que “cada vez queda menos para que este increíble lugar vuelva a llenarse de vida y de segundas oportunidades”.

Mientras tanto, Laura ha optado por desconectar y disfrutar de unas merecidas vacaciones en Maldivas, destino que parece haberse convertido en su refugio estival habitual. A través de sus redes sociales, ha compartido imágenes de sus actividades de ocio, destacando el buceo como uno de sus planes favoritos. Estos momentos de relax contrastan con la intensidad que exige su papel como presentadora.

Desde Maldivas a los Cayos Cochinos: Laura ya es parte de Supervivientes All Star

No es la primera vez que Madrueño recurre a Maldivas para recargar energías, ya que el año pasado también compartió fotografías desde este paradisiaco lugar. Entre sus publicaciones, se encuentran vídeos de una expedición submarina en la Bahía de Hanifaru, donde pudo nadar entre mantas gigantes. Esta pasión por el buceo ofrece una imagen más personal de la presentadora, lejos del foco mediático.

En definitiva, la confirmación de Madrueño para Supervivientes All Star no solo garantiza la continuidad de un rostro conocido, sino que también genera altas expectativas de cara a la nueva edición. La presentadora está lista para retomar la aventura y acompañar al público en esta experiencia llena de emociones y retos. Por ahora, solo queda esperar a septiembre para descubrir qué sorpresas traerá esta temporada.