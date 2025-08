Ben Affleck (52 anys) fa saltar les alarmes: sap el d'Ana de Armas i està malament

En les últimes setmanes, el nom de Ben Affleck ha tornat a ressonar amb força a l'esfera mediàtica. L'actor ha reaccionat de manera evident davant la recent relació que manté Ana de Armas, la seva exparella, amb el també actor Tom Cruise. Segons diverses fonts, Affleck no ha rebut la notícia amb la tranquil·litat que molts podrien esperar, sinó tot el contrari.

Ben Affleck hauria manifestat el seu malestar després d'assabentar-se del nou romanç d'Ana de Armas, que actualment manté una relació sentimental amb Cruise. Aquesta situació ha generat un evident impacte emocional en l'actor, que, segons persones properes, havia tingut l'esperança d'una possible reconciliació. No obstant això, la realitat sembla allunyar-se d'aquests desitjos.

Les primeres imatges que van confirmar la relació entre Ana i Cruise, caminant de la mà a Vermont, van ser un cop dur per a Affleck. Mentre les xarxes socials celebraven el vincle amb entusiasme, l'actor semblava prendre-s'ho amb gelosia i un sentiment de frustració. El seu cercle proper ha assegurat que aquesta situació l'ha afectat més del que s'esperava.

Ana de Armas refà la seva vida amorosa mentre Ben Affleck no amaga el seu malestar

Una font propera a l'actor ha revelat a RadarOnline que Affleck se sent emocionalment afectat per aquesta nova relació. Segons la mateixa font, ell creia que Ana havia decidit allunyar-se i que hi hauria una possibilitat de reprendre el que van tenir. La realitat, però, ha mostrat que la relació va acabar i Ana ha trobat una nova parella amb qui és feliç.

El fet que Tom Cruise, una figura icònica i experimentada a Hollywood, sigui el nou company d'Ana, ha suposat un cop per a Affleck. La font ha comentat que per a Ben, veure Ana amb algú altre, especialment algú de la talla de Cruise, ha estat una experiència desconcertant. Ell pensava que la relació entre Ana i Cruise era merament una amistat casual, però els fets han demostrat el contrari.

El passat sentimental de Ben Affleck: Ana de Armas i altres històries sense tancar

Ben Affleck i Ana de Armas van començar la seva relació el 2019, durant el rodatge de la pel·lícula Deep Water. La parella va ser vista en múltiples ocasions durant la pandèmia, mostrant una relació estable i propera. Tanmateix, el 2021 van confirmar la seva separació, deixant oberta la incògnita sobre els seus sentiments a llarg termini.

Avui dia, amics i persones de l'entorn d'Affleck assenyalen que ell mai va arribar a superar del tot la ruptura. Segons declaracions recollides, Affleck travessava un moment complicat quan van iniciar la seva relació i lamenta no haver estat en la seva millor versió per a Ana. Això podria explicar el ressentiment i la tristesa que sent en veure la seva nova situació amorosa.

Curiosament, aquesta no és la primera vegada que Affleck sembla intentar reprendre relacions passades. En el passat recent, ha mostrat interès a tornar amb Jennifer Garner i Jennifer Lopez, cosa que apunta a un patró en la seva vida sentimental. Ara, l'atenció se centra en com gestionarà la notícia sobre Ana de Armas i Tom Cruise.

El nou capítol d'Ana de Armas amb Tom Cruise i la inevitable reacció de Ben Affleck

Mentrestant, Ana i Tom gaudeixen de la seva relació lluny del focus mediàtic. La parella ha estat captada en moments de complicitat, com aquella passejada per Vermont que va ser decisiva per confirmar el romanç. Per la seva banda, l'actor manté un perfil baix respecte a la seva vida privada, tot i que la notícia d'aquest vincle ha generat gran expectació.

De Armas continua consolidant-se a Hollywood amb papers de gran rellevància, i la seva relació amb Cruise representa un nou capítol en la seva vida personal i professional. Per ara, cap dels protagonistes ha fet declaracions oficials, tot i que la notícia ja s'ha instal·lat a l'imaginari públic.

En definitiva, la nova relació ha impactat profundament Ben Affleck. La seva reacció evidencia que el seu vincle passat amb Ana de Armas continua tenint un pes emocional significatiu. La notícia del romanç amb Tom Cruise ha transcendit més enllà d'un simple titular.