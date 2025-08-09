El missatge important del germà d’Antonio Banderas sobre el rei Felip
Un reconeixement especial del germà d’Antonio Banderas al paper del rei Felip a la Copa del Rei Mapfre
Javier Domínguez Banderas, germà d'Antonio Banderas, ha estat present aquests dies a la 43a edició de la Copa del Rei-Mapfre. L'esdeveniment ha comptat amb la participació directa del rei Felip VI, que ha fet l'entrega dels trofeus al Pati d'Armes del Palau Reial de l'Almudaina. Encara que el seu equip no ha resultat vencedor, Javier ha volgut destacar públicament el valor de la competició i, especialment, el paper del monarca en aquest esdeveniment esportiu.
L'equip de Javier Banderas, el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, no ha guanyat aquest any, però sí que ha format part d'una de les regates més emblemàtiques de la Mediterrània. En aquesta ocasió, el mateix Antonio Banderas ha mostrat el seu suport des de les xarxes socials, destacant l'esforç i la professionalitat dels seus. Amb les seves paraules, ha donat visibilitat a un projecte esportiu en què ell mateix participa com a patrocinador.
D'entre els missatges compartits, ha cridat especialment l'atenció el reconeixement cap al rei Felip. Javier ha fet al·lusió a la seva implicació en l'esdeveniment i a la seva proximitat amb els equips participants. Des de fa anys, el Cap de l'Estat competeix amb l'Aifos de l'Armada, que aquest any ha aconseguit situar-se com el millor vaixell espanyol en la seva classe.
Una relació propera entre el germà d'Antonio Banderas i Felip VI forjada al mar
Javier Domínguez Banderas, de perfil discret i molt allunyat del focus mediàtic, fa dècades que participa en regates. La seva vinculació amb el món de la vela és coneguda en cercles nàutics, i la seva trajectòria l'ha portat a coincidir en més d'una ocasió amb el rei Felip. "Recordo especialment un sopar amb les dues tripulacions on hi van ser el rei i la reina", ha confessat Javier a Forbes.
Des de fa anys, el germà d'Antonio Banderas forma part activa del Reial Club Nàutic de Palma, on és habitual veure'l competir o assistir com a espectador. El seu equip ha portat el nom del projecte escènic del seu germà, reforçant la connexió entre tots dos. Encara que en aquesta edició no han assolit la victòria, tots dos han mostrat el seu compromís amb l'esport i amb els seus valors.
La figura del rei Felip, un referent per a Antonio Banderas i el seu germà
La figura del rei Felip ha tingut un paper rellevant durant tota la competició. A més de participar en les proves, ha encapçalat l'entrega de premis i ha posat amb els representants dels equips guanyadors. La seva presència ha estat molt valorada pels germans Banderas, que el veuen com un referent dins la regata.
La competició, que aquest any ha tancat amb triple triomf espanyol, ha comptat amb representants de 24 països. La següent edició, la número 44, ja ha fixat la seva data: de l'1 al 8 d'agost de 2026. Mentrestant, tant Javier com Antonio Banderas han mostrat la seva voluntat de continuar implicats en futures edicions.
En definitiva, el missatge del germà d'Antonio Banderas ha destacat l'esforç i la col·laboració com a claus de l'èxit esportiu. També ha subratllat el paper fonamental de la monarquia en el suport a l'esport nàutic. Una declaració senzilla, però plena de significat i compromís.
