Terelu Campos confessa el veritable motiu de la ruptura d'Escassi i Sheila Casas

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi i Sheila Casas ha sorprès tothom, especialment per la imatge d'unió que havien projectat els darrers mesos. Tot i que la parella havia demostrat complicitat després del seu pas per Supervivientes, l'anunci oficial a les xarxes socials ha deixat entreveure que la decisió no ha estat fàcil. Terelu Campos, excompanya d'Escassi, ha compartit com ha viscut aquesta inesperada ruptura i ha aportat una mica de llum sobre què ha passat.

Terelu ha admès que no esperava en absolut aquesta decisió i s'ha quedat perplexa en assabentar-se'n. La col·laboradora ha explicat que Sheila Casas li va escriure en el moment en què ella tornava per segona vegada a Hondures. Segons ha explicat a De Viernes, la Sheila li va demanar que fes arribar un missatge a Escassi carregat d'afecte i nostàlgia.

Campos ha revelat que en aquell missatge, la Sheila li demanava que digués a Álvaro que el trobava a faltar i que l'estimava moltíssim. Aquest detall ha pres especial importància, ja que deixa clar que, almenys en aquell moment, els sentiments d'ella seguien intactes. La confessió ha resultat especialment significativa tenint en compte que la ruptura s'ha produït poc temps després.

Escassi i Sheila Casas guarden silenci absolut davant les preguntes de Terelu

Des que s'ha conegut la notícia, la Terelu ha intentat contactar amb tots dos protagonistes per conèixer més detalls de primera mà. Tanmateix, no ha tingut èxit en el seu intent, cosa que ha alimentat encara més la incertesa. Ha explicat que en trucar a Álvaro, salta directament la bústia de veu, i que amb la Sheila simplement no ha obtingut resposta.

El fet que Escassi hagi evitat parlar just en les hores prèvies al comunicat també ha generat dubtes. Segons ha compartit Antonio Rossi, company de programa, el genet li va demanar que no li truqués a una hora clau, just abans que es fes públic el final de la relació. Aquest comportament ha fet pensar que la decisió ja estava presa i que, probablement, volien evitar explicacions en calent.

La ruptura d'Escassi i Sheila Casas agafa per sorpresa Terelu Campos

En definitiva, la Terelu Campos ha viscut aquest anunci amb autèntica sorpresa i una certa preocupació. Ha deixat clar que la seva intenció no és alimentar rumors, sinó expressar el que ha percebut i viscut personalment. La situació, segons ha comentat, li ha generat tristesa, especialment per l'afecte que ha vist entre tots dos.

Escassi i Sheila han compartit una etapa que ha estat marcada per la complicitat i els gestos d'afecte. Tot i que han preferit no donar més explicacions, han deixat clar que la seva decisió ha estat definitiva. La ruptura ha deixat el seu entorn més proper, inclosa la Terelu, amb molts dubtes i una sensació de desconcert.