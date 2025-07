Sorpresa a 'Pasapalabra' després de l'últim missatge d'en Manu: 'Una llàstima'

A Pasapalabra s'ha viscut un moment inesperat que ha sorprès tots els seguidors del programa. Manu Pascual, un dels concursants més veterans i estimats, s'ha acomiadat dels convidats d'una manera molt especial i poètica. Aquest gest ha emocionat tant els seus companys com el públic al plató.

L'acomiadament del concursant ha arribat just després d'haver superat la Cadira Blava, on s'ha enfrontat a Reggi, una terapeuta sevillana amb un projecte molt especial. Malgrat l'esforç de Reggi, Manu ha aconseguit imposar-se i ha tornat al seu equip habitual, format per Belinda Washington i Maríano Peña. Tanmateix, l'ambient ha canviat quan el concursant ha pronunciat un dels seus ja mítics poemes.

Abans del Rosco esperat, Manu ha decidit dedicar unes paraules als seus companys i convidats amb un toc molt personal. Ha recitat un poema en què ha jugat amb els noms i cognoms de Belinda Washington, Maríano Peña, Marta Poveda i Jimmy Barnatán, deixant tothom impressionat. Entre els seus versos: “És una llàstima no ser de Washington com la Belinda, capital d'un país dels Estats Units, que té gent com Jimmy Fallon i nosaltres tenim en Jimmy Acertón”, ha dit.

Manu protagonitza un emotiu comiat a Pasapalabra

El seu comiat ha estat rebut amb elogis i aplaudiments, però també amb una sensació de nostàlgia al plató. Per la seva banda, Rosa, la concursant que ha continuat a la competició, ha expressat el seu afecte cap a l'equip. Ha comentat que s'ha sentit molt acollida, tant davant com darrere de les càmeres, destacant l'energia positiva que es respira al programa.

El premi que es disputa a Pasapalabra segueix creixent i s'ha convertit en un dels més alts d'aquesta etapa a Antena 3. En l'últim Rosco, Manu ha brillat amb 23 encerts, quedant-se a només dues lletres d'endur-se el gran premi. Mentrestant, la Rosa ha comès alguns errors que l'han deixada en desavantatge, per la qual cosa haurà de passar una altra vegada per la Cadira per mantenir la seva plaça.

El resultat del duel a Pasapalabra impulsa en Manu cap a la següent fase

Aquest gir inesperat ha renovat l'emoció i ha mantingut l'audiència molt pendent de cada nou capítol. La lluita pel premi ha continuat amb molta intensitat i els concursants han hagut de demostrar tota la seva habilitat per mantenir-se a la competició. Sens dubte, Pasapalabra ha continuat sent un referent d'entreteniment i cultura per al seu públic.

Amb aquest episodi, en Manu ha demostrat una vegada més el seu talent i bona actitud, deixant clar que continua sent un jugador molt fort. La combinació de competència i emocions ha fet que el programa segueixi sent un èxit indiscutible. Els pròxims dies prometen estar plens d'emoció i sorpreses per a tots els espectadors.