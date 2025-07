Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores, es posa a plorar i es confirma la notícia

Marta Riesco ha tornat a ser notícia, però aquesta vegada per un motiu molt diferent de l'habitual. La periodista, coneguda per la seva relació passada amb Antonio David Flores, ha compartit un moment molt íntim que ha commogut molts. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, se la pot veure emocionada i plorant, però aquesta vegada, d'una alegria profunda.

El que ha passat ha deixat clar que Marta està travessant una etapa de sanació i creixement personal. Al concert de Robbie Williams a Barcelona, la periodista ha viscut una experiència que l'ha marcada i l'ha fet recordar tot el que ha superat. Ella mateixa ha explicat que aquest moment ha significat molt per a la seva salut mental, i ha estat un pas important per a ella.

Al vídeo, la Marta apareix interpretant una cançó que, com ella ha explicat, va tenir un paper clau en un dels moments més difícils de la seva vida. Durant l'etapa complicada que va seguir a la seva ruptura pública amb Antonio David, es va fer la promesa de poder escoltar-la en directe algun dia. Ara, complir aquesta promesa li ha provocat una reacció plena de sentiments trobats, on l'emoció i la força es barregen.

Superant el passat amb Antonio David Flores: la lluita de Marta Riesco

La Marta ha compartit un missatge molt personal al costat del vídeo, on ha confessat com d'important ha estat per a ella la música com a refugi. Ha dit que hi va haver dies en què la seva salut mental va estar molt afectada, però que aquella cançó la va salvar. Aquest testimoni ha tocat els seus seguidors, que no han dubtat a expressar-li el seu suport.

Cal recordar que la Marta va travessar moments molt complicats després de la seva separació d'Antonio David Flores. L'exposició constant als mitjans i la pressió pública van afectar el seu benestar i la seva estabilitat emocional. Tanmateix, amb esforç i paciència, ha aconseguit avançar i recuperar el seu equilibri personal.

La periodista ha hagut d'afrontar no només la ruptura sentimental, sinó també dificultats professionals, com la cancel·lació de La familia de la tele. Tot i això, la Marta ha demostrat resiliència i una actitud positiva cap al futur. Avui se sent forta i preparada per a nous reptes.

L'evolució personal de Marta després de la seva ruptura amb Antonio David

Aquest episodi al concert no és només un instant emotiu, sinó una mostra palpable del procés de reconstrucció que ha viscut. Riesco ha reconnectat amb aquella versió de si mateixa que s'emociona, que somia i que celebra els seus èxits, per petits que siguin. La seva reacció espontània ha estat un símbol de triomf personal.

En definitiva, Marta Riesco està vivint un moment clau a la seva vida, on l'autenticitat i la superació personal brillen amb llum pròpia. La col·laboradora ens deixa una valuosa lliçó: de vegades, les cançons poden salvar-nos, i els somnis, per difícils que semblin, es poden complir. La seva història és un testimoni de resiliència i autenticitat que inspira a seguir lluitant per la felicitat.