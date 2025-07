Ningú s’esperava això de Mario Vaquerizo i Alaska: faran el pas després de 8 anys

Han passat 8 anys des que el món de la moda i la cultura espanyola es va vestir de dol per la mort de David Delfín. El seu estil trencador, la sensibilitat artística i la visió avançada al seu temps el van convertir en un dels dissenyadors més icònics del país. Va morir el 2017 als 46 anys a causa de tres tumors cerebrals, i el seu llegat encara ressona a les passarel·les, als museus i a la memòria de qui l'admirava.

RTVE ha volgut retre-li un homenatge a l'alçada de la seva figura i ja treballa en un documental molt especial. Aquest projecte promet recuperar l'estètica i també l'ànima del creador malagueny, explorant la seva història personal, la seva trajectòria professional i l'impacte que va tenir en la cultura pop espanyola. Es tracta d'una producció ambiciosa, que barreja arxiu inèdit, testimonis propers i una mirada íntima a un dels artistes més singulars de la seva generació.

El que ningú esperava era la participació d'Alaska i Mario Vaquerizo en aquest documental. La parella, tan vinculada a la cultura underground i als moviments artístics més alternatius, ha fet un pas endavant per retre tribut al seu amic i company d'escena. La seva implicació ha sorprès perquè feia temps que estaven allunyats d'aquest tipus de produccions tan íntimes i personals.

La seva presència en aquest projecte marca un abans i un després després d'anys sense implicar-se directament en homenatges tan carregats d'emotivitat. Tot i que tots dos sempre han mostrat la seva admiració per David Delfín, la seva participació activa en el documental era una incògnita. Ara, el seu testimoni aportarà una perspectiva diferent i profundament propera sobre qui era realment el dissenyador.

Ningú esperava el d'Alaska i Mario Vaquerizo

Alaska i Mario van compartir molts moments vitals amb David, tant dins com fora dels focus. Els tres es movien pels mateixos circuits artístics, compartien una visió de l'art com a provocació i llibertat, i van mantenir una relació que anava més enllà de l'admiració professional. Per això, les seves paraules tindran un valor especial dins del relat que està preparant RTVE.

La producció se centrarà a reconstruir la història de David Delfín a través d'aquells que millor el van conèixer. Artistes, models, dissenyadors i amics íntims formaran part d'un mosaic coral que intentarà capturar la seva essència. Serà una mena de carta d'amor audiovisual a un home que va trencar motlles i que, encara avui, continua influint en noves generacions de creadors.

L'anunci ha estat rebut amb entusiasme a les xarxes socials i cercles culturals, on molts consideren que aquest documental era necessari. La figura de Delfín feia anys que esperava un reconeixement en profunditat que donés espai a les seves contradiccions, el talent i les ombres. I la implicació de rostres tan coneguts com Alaska i Mario garanteix que aquest homenatge tindrà l'eco que mereix.

Mario Vaquerizo s'ha compromès amb la idea

David Delfín no només va revolucionar la moda, també va ser una figura política, estètica i emocional. Les desfilades estaven carregades de símbols, els seus dissenys parlaven d'identitat, de gènere i de rebel·lia, i la seva vida va ser un exemple de com trencar normes sense perdre autenticitat. En un país on el que és diferent de vegades costa, ell va aconseguir ser escoltat, admirat i respectat.

La seva mort prematura va deixar un buit difícil d'omplir, tant en l'àmbit personal com en l'artístic. Per això, aquest documental no serà només un repàs a la seva carrera, sinó també un exercici de memòria col·lectiva. Una manera de dir-li que continua present, que la seva influència no s'ha apagat i que la seva manera d'entendre l'art segueix bategant.

L'estrena encara no té data confirmada, però s'espera que arribi en els pròxims mesos. L'expectació és alta, especialment pels testimonis inèdits que es recolliran. I tot i que hi haurà espai per a la nostàlgia, tot apunta que serà un relat vitalista, lliure i compromès, com ho va ser David Delfín.

El pas d'Alaska i Mario Vaquerizo, inesperat, però profundament simbòlic, demostra la importància d'aquest projecte. No és només un documental: és un acte d'amor, d'amistat i de reivindicació. 8 anys després, el nom de David Delfín tornarà a sonar amb la força de sempre. I ho farà de la mà de qui mai l'ha oblidat.