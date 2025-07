Isa Pantoja i Asraf Beno s'enfonsen després de sortir de l'hospital: ‘No vull estar així’

Isa Pantoja ha travessat una etapa complicada després del naixement del seu fill amb Asraf Beno. Poc després de sortir de l'hospital, la jove ha mostrat la seva vulnerabilitat i confessa que no vol estar en la situació actual. La filla d'Isabel Pantoja ha compartit amb els seus seguidors un estat d'ànim molt inestable, ple d'emocions trobades que la tenen desbordada.

La influencer ha explicat que està vivint una autèntica muntanya russa emocional des que va donar a llum. Tot i l'alegria que ha suposat l'arribada del petit Cairo, Isa ha reconegut que el postpart és molt més dur del que s'imaginava. En paraules seves, no esperava experimentar tantes baixades i moments de tristesa profunda.

Durant aquests dies, Isa ha estat molt sincera sobre els seus sentiments, confessant que sovint se sent atrapada en l'ansietat i el cansament. Ha admès que plora sense poder evitar-ho i que sent la necessitat de recuperar la seva estabilitat emocional com més aviat millor. Per moments, ha explicat que fins i tot enyora l'etapa de l'embaràs, aferrant-s'hi perquè en aquesta nova etapa tot és més incert.

La veritat sobre Isa Pantoja i Asraf Beno després de l'arribada del nadó

A més, la jove ha detallat que la seva recuperació no només és física, sinó que el desgast mental és complicat de gestionar. “No vull estar així, vull estar feliç sempre”, ha dit amb honestedat, revelant l'esforç que suposa per a ella cuidar el seu nadó i la seva família al mateix temps. La responsabilitat de ser mare, parella i figura pública pesa en el seu ànim.

La seva parella, Asraf Beno, ha estat al seu costat, però la parella ha passat per tensions a causa de l'estat emocional d'Isa. La pressió del moment i la incertesa han provocat que tots dos se sentin al límit. Isa ha explicat que el seu desig més gran és trobar la calma i la pau per poder gaudir plenament de la seva maternitat i de la seva família.

Isa Pantoja revela la seva batalla interna postpart mentre Asraf Beno roman al seu costat

Finalment, la confessió més impactant va ser quan Isa ha expressat que sent que el temps se li escapa. Aquesta sensació de voler aturar els moments amb el seu fill per assaborir-los més es barreja amb l'ansietat de no poder fer-ho. Aquesta vulnerabilitat ha generat gran empatia entre els seus seguidors, que li han enviat missatges de suport i comprensió.

En definitiva, Isa Pantoja ha demostrat que darrere de les imatges perfectes hi ha realitats complexes i emocions a flor de pell. La maternitat, amb les seves llums i ombres, està sent per a ella una prova que està afrontant amb valentia, tot i que no sense dificultats. Al costat d'Asraf, el seu gran suport en aquests moments, espera recuperar aviat l'estabilitat que tant anhela per poder viure plenament aquesta nova etapa de la seva vida.