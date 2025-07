'Socialité' atura la seva emissió i destapa el veritable motiu de la ruptura d'Escassi

Durant una de les seves últimes emissions, els presentadors de Socialité van aturar en sec el ritme del programa per desvetllar una nova i reveladora informació sobre Álvaro Muñoz Escassi. Després d'una dura investigació, l'equip d'aquest format va donar a conèixer el veritable motiu de la seva ruptura amb Sheila Casas.

Va ser el passat 4 de juliol quan aquesta mediàtica parella va acudir a les xarxes socials per informar, a través d'un comunicat, la fi de la seva relació sentimental.

“Volem comunicar que hem decidit posar fi a la nostra relació. Ha estat una etapa bonica que recordarem amb afecte, però creiem que és el millor per a tots dos en aquest moment. Us agraïm tot el suport”, van informar.

Com era d'esperar, les paraules d'Álvaro Muñoz Escassi i Sheila Casas no van trigar a provocar un gran rebombori, tant a les xarxes com a la premsa del nostre país.

De fet, Amor Romeira va deixar més d'un sense paraules en revelar al plató de Fiesta la possible causa que hauria provocat la separació del genet i l'actriu.

Segons va explicar, tot hauria començat en una celebració privada posterior a Supervivientes. Pel que sembla, Álvaro Muñoz Escassi va tenir comportaments que a Sheila “no li van quadrar” del tot.

Però uns dies després, el programa Socialité va decidir investigar més a fons aquesta informació per descobrir què és el que realment ha passat entre ells.

Socialité desvela en ple directe el veritable motiu de la ruptura d'Álvaro Muñoz Escassi i Sheila Casas

Després de les revelacions de Romeira, Socialité es va posar mans a l'obra per investigar més a fons el que havia passat. L'objectiu no era altre que esclarir què va poder motivar Sheila a posar fi a la seva història d'amor amb Álvaro Muñoz Escassi.

I per això, l'equip del format va tenir l'oportunitat d'accedir a imatges exclusives de l'interior de la festa. Un contingut audiovisual que van compartir el passat 12 de juliol amb tota la seva audiència.

Segons van recordar els presentadors de Socialité, aquesta cita va tenir lloc el passat 20 de juny al teatre El Principito de Madrid. Allà va ser on la parella es va reunir amb la resta de concursants de l'última edició del reality.

Tot transcorria amb normalitat fins que Álvaro Muñoz Escassi va desaparèixer del lloc per un període de temps. Va ser llavors quan Sheila va començar a inquietar-se i a sospitar que alguna cosa no anava bé.

Tot i que tots dos han negat que la ruptura es degui a una deslleialtat, el programa Socialité va aturar en sec la seva emissió del dia per revelar nous detalls sobre el que va passar.

“Pel que sembla, Sheila va veure Escassi durant la festa en una actitud massa afectuosa per al seu gust amb una altra dona i això no li va fer cap gràcia”, va assegurar Carmen, una de les redactores.

A més, a les imatges obtingudes pel programa Socialité, ni Álvaro Muñoz Escassi ni Sheila Casas apareixen junts en cap moment. Detall que fa pensar que tots dos haurien protagonitzat una forta discussió aquella nit a causa del comportament d'ell.