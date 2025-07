Més problemes per a Gerard Piqué: creixen els rumors sobre Clara Chía i Milan i Sasha

Malgrat els constants rumors sobre una possible crisi, Gerard Piqué i Clara Chía segueixen endavant amb la seva relació. En els darrers dies, la parella ha tornat a ocupar titulars després que hagin sortit a la llum noves imatges que mostren tots dos gaudint a la muntanya.

Les fotos, que han estat publicades per diversos mitjans en els darrers dies, deixen en evidència que la complicitat entre ells segueix intacta. De fet, la seva actitud propera i relaxada durant l'escapada reforça la idea que la seva relació travessa un moment estable.

Creixen els rumors sobre Clara Chía i els fills de Gerard Piqué

Tots dos segueixen endavant amb les seves vides professionals. Gerard Piqué continua centrat en els seus negocis, especialment a la Kings League. Tot i que fa mesos que són el centre de l'atenció pública, sembla que això no ha afectat el seu vincle.

Tanmateix, un dels temes que segueix generant debat és la relació de Clara amb els fills de Piqué i Shakira, Milan i Sasha. A les xarxes socials es parla sovint sobre la poca interacció entre la jove i els menors.

Tot i que no hi ha informació oficial, alguns rumors apunten que hi hauria acords entre l'esportista i la cantant que limitarien aquest contacte. No obstant això, aquesta informació no ha estat confirmada en cap moment, i per ara segueix sent només una especulació.

Mentrestant, Shakira continua amb la seva gira internacional, acompanyada dels seus fills. Per la seva banda, Piqué i Clara segueixen construint la seva història lluny del soroll mediàtic, tot i que sempre sota l'atenta mirada del públic.

Hi ha crisi entre Gerard Piqué i Clara Chía?

Les fotos de la parella arriben just després de setmanes d'especulacions que asseguraven que la relació s'havia acabat. Alguns periodistes fins i tot van afirmar que la ruptura es devia a l'aparició d'una tercera persona.

Segons aquestes versions, Piqué hauria estat visitat diverses vegades a Miami per una dona amb qui se'l va vincular sentimentalment. Tanmateix, l'escapada de Clara i Gerard al Principat d'Andorra sembla desmuntar aquestes teories.

En concret, la parella va triar com a destinació el cim del Comapedrosa, un dels punts més alts i visitats d'Andorra. A les imatges difoses, Clara apareix relaxada i somrient, cosa que molts interpreten com un senyal que la relació travessa un bon moment.

Malgrat els constants rumors i l'atenció mediàtica, Gerard Piqué i Clara Chía mantenen la seva relació amb fermesa. Tot i que prefereixen portar la seva vida en privat, la complicitat entre ells segueix sent evident.