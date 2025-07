Salten les alarmes per María Verdoy i Antonio Santana: és fort el que ha passat

Una notícia inesperada ha sacsejat la programació de Telecinco i ha deixat en suspens els seguidors de María Verdoy i Antonio Santana. La cadena ha pres una decisió contundent i forta que afecta directament l'espai que ells presenten cada cap de setmana: Socialité. I el més sorprenent és que no hi ha marxa enrere.

Exactament, s'ha revelat que Mediaset ha decidit cancel·lar de manera definitiva el citat format. I la determinació és taxativa i ferma.

Telecinco cancel·la Socialité i deixa María Verdoy i Antonio Santana sense feina

El Televisero és el mitjà que ha donat l'exclusiva de què Telecinco ha decidit cancel·lar el programa Socialité. Un format dedicat a la crònica social que estava en emissió des de l'any 2017. El seu final definitiu està marcat per al 27 de juliol, dia en què s'emetrà la seva última entrega.

En aquests moments, María Verdoy compartia tasques de presentació amb Antonio Santana, oferint l'última hora del món del cor cada dissabte i diumenge. Tots dos presentadors s'havien adaptat amb entusiasme al format, apostant per un enfocament fresc i proper. Tanmateix, ni el seu carisma ni els canvis interns realitzats a l'equip han estat suficients per frenar el declivi d'audiència que arrossegava l'espai en els últims temps.

De fet, el canvi de direcció amb Raúl Ortiz al capdavant del programa tampoc va aconseguir aixecar les dades de quota de pantalla. La competència ha estat dura, especialment amb D Corazón a La 1, que s'ha imposat en audiència en reiterades ocasions. Aquesta lluita per l'atenció del públic ha estat determinant perquè Mediaset hagi decidit tallar de soca-rel i no renovar l'espai.

Incertesa total sobre el futur de María Verdoy i Antonio Santana a Telecinco

El que més ha inquietat els espectadors és la incertesa que plana ara sobre el futur dels seus conductors a la cadena. María Verdoy i Antonio Santana havien aconseguit consolidar-se com uns dels presentadors emergents de l'univers Telecinco.

El seu estil directe, natural i professional els havia fet guanyar-se el favor del públic. Per això, aquest cop ha estat tan dur per a tots dos, i també per a la seva audiència més fidel.

Actualment, no hi ha informació oficial sobre què passarà amb ells després de la cancel·lació de Socialité. Tampoc s'ha confirmat què ocuparà el buit a la graella del cap de setmana que deixarà lliure el programa. L'únic que es planteja, de manera provisional, és que es podrien emetre reposicions d'altres continguts.

Malgrat el moment difícil, els seus seguidors confien que Telecinco els ofereixi noves oportunitats. Però caldrà esperar per sortir de dubtes.

La decisió de Mediaset de cancel·lar Socialité ha suposat un autèntic terratrèmol en el món de la televisió del cor. Després de vuit anys d'emissió, el format arriba al seu final per qüestions d'audiència, deixant María Verdoy i Antonio Santana en una situació d'incertesa total.