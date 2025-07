Gran felicitat per a Raphael i el seu fill Jacobo Martos: es confirma la gran notícia

La felicitat ha desbordat tant a Raphael com al seu fill Jacobo Martos i a la resta de la família. I tot perquè s'ha confirmat el millor: l'últim concert del cantant ha estat un èxit absolut.

Ha estat dins del prestigiós Festival Starlite Occident on ell ha tornat a demostrar que continua sent una llegenda viva de la música. I no només per la seva potent veu i presència escènica, sinó perquè ha aconseguit una cosa que no tothom aconsegueix. Sí, ni més ni menys que vendre totes les entrades i posar el públic dret, commogut i entregat.

Raphael, feliç després del que ha passat en les últimes hores

El retorn de Raphael als escenaris no ha estat una casualitat. Fa tot just unes setmanes, l'artista va anunciar la seva tornada després d'haver-se sotmès a un tractament per un limfoma cerebral.

Una situació difícil que va superar amb l'enteresa que sempre l'ha caracteritzat. Als seus 82 anys, lluny de pensar en la seva retirada, va decidir tornar al que més estima: la música.

I la resposta no ha pogut ser millor. A Marbella, dins del Festival Starlite Occident, el públic va respondre ahir amb entusiasme. L'artista, vestit amb el seu característic vestuari negre, va sortir a l'escenari davant d'una audiència que l'esperava amb ànsia.

Des de la primera nota, es va viure una comunió única entre ell i els espectadors. Les cançons de sempre van ser corejades amb força. Temes com Mi gran noche, Escándalo o Yo soy aquel van sonar amb una energia inigualable.

El públic no només va cantar i aplaudir, sinó que es va posar dret en diverses ocasions. El respecte, l'afecte i l'admiració se sentien a cada racó del recinte.

Jacobo Martos i tota la família, orgullosos i emocionats pel que ha passat amb Raphael

Darrere d'aquest gran moment no només hi ha l'esforç de l'artista, sinó també el suport del seu entorn més proper. El seu fill, Jacobo Martos, ha estat un dels seus grans pilars durant tot aquest procés. Director de cinema i televisió, ell sempre ha acompanyat el seu pare i s'ha alegrat dels moments clau de la seva carrera, i aquest no podia ser l'excepció.

La família al complet ha seguit amb atenció cada pas de l'andalús. Des que va anunciar la seva tornada amb la gira Raphaelísimo, tots han estat al seu costat. I després de l'èxit aclaparador a Marbella, la felicitat ha estat compartida per tots els integrants del clan.

El que ha passat a terres malaguenyes és més que un concert. És la confirmació que Raphael és de tornada, en plena forma i amb una energia aclaparadora. La seva veu continua intacta, la seva presència escènica no ha perdut força i, el més important, la seva connexió amb el públic continua sent profunda i veritable.

Aquest èxit també ha servit per dissipar qualsevol dubte sobre el seu estat de salut. Ell no només està recuperat, sinó que ha tornat amb més ganes que mai. I la seva gira, que inclou diverses ciutats més a Espanya i Amèrica Llatina, promet ser un dels esdeveniments musicals de l'any.

El marit de Natalia Figueroa, amb més de sis dècades de trajectòria, ha demostrat una vegada més per què continua sent una icona. L'entrega amb què puja a l'escenari, el seu respecte pel públic i la seva capacitat per emocionar continuen sent el seu segell. No hi ha edat per a la passió, i ell ho ha deixat clar.

El Festival Starlite Occident, un dels més destacats de l'estiu a Espanya, ha estat l'escenari perfecte per confirmar aquest renaixement. No només per l'entorn exclusiu, sinó perquè l'esdeveniment reuneix cada any grans artistes nacionals i internacionals. I aquest any, un dels moments més comentats ha estat el pas triomfal del jienenc.