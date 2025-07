Gir de 180° per a Alejandra Rubio i Carlo Costanzia: la decisió ja està presa

La història dels Borrego-Campos torna a acaparar titulars amb un nou i inesperat capítol. Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han pres una decisió que podria marcar un abans i un després en la seva relació familiar. Després de mesos d'allunyament i tensions, el petit Carlo està a punt de conèixer el seu oncle segon, José María Almoguera.

La relació entre Alejandra i el seu cosí José María ha estat complicada. El conflicte d'aquest últim amb la seva mare, Carmen Borrego, va deixar ferides profundes a la família que van afectar tothom. Fins i tot a qui no estava directament implicat.

Tot i que amb el temps va arribar l'esperada reconciliació entre mare i fill, aleshores Alejandra ja s'havia allunyat. Estava completament centrada en una nova etapa: la consolidació de la seva relació amb Carlo Costanzia i l'arribada del seu primer fill.

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia ja han pres la important decisió

Allunyada dels focus i també del seu cercle familiar més proper, Alejandra va optar per bolcar-se en la maternitat i la seva nova vida. Aquesta decisió no va ser ben entesa per tothom. José María, dolgut per la manca de contacte, va expressar públicament el seu malestar en diverses ocasions.

“Sempre té temps per a altres, però després per a alguns de la seva família en té molt menys”, va retreure fa només uns dies. Fins i tot va confessar a TardeAR que, tot i que Alejandra sí que coneixia el seu fill, ell encara no havia pogut conèixer el petit Carlo. “Una mica de pena sí que em fa, em molesta una mica”, va confessar el jove.

Tanmateix, tot sembla estar canviant. En una intervenció recent al programa Vamos a ver, Alejandra Rubio va assegurar haver pres un nou rumb a la seva vida: “Ja no vaig amb l'escopeta carregada”.

I aquest nou tarannà sembla haver fet efecte. A les portes de casa seva, la jove ha confirmat que ja ha tingut un primer contacte amb el seu cosí: “El que hagi de parlar amb ell, ho parlaré en privat. Sí, he parlat amb ell, m'he enviat missatges amb ell, i no hi ha cap problema”.

Tot canviarà per a Alejandra Rubio i Carlo Costanzia quan la trobada es faci

Per la seva banda, José María també ha confirmat que la comunicació amb la seva cosina s'ha restablert. Tot indica que la trobada esperada amb el petit Carlo està més a prop que mai.

Amb aquesta decisió, Alejandra Rubio i Carlo Costanzia fan un pas ferm cap a la reconciliació familiar. Un gest carregat de simbolisme després de mesos d'allunyament.

Es tracta d'un gir de 180 graus que podria obrir la porta a una nova etapa d'unió. De fet, podria ser una era de segones oportunitats per als Borrego-Campos.