Kiko Rivera, tocat i enfonsat: l'hi ha confessat a Irene Rosales i hi ha proves

Kiko Rivera ha passat per un moment molt difícil després de confessar a la seva dona, Irene Rosales, un secret que guardava des de 2019. Va ser ell qui va retirar l'estoc del monument dedicat al seu pare, el torero Francisco Rivera ‘Paquirri’. El que durant anys va generar rumors i teories confuses, ara queda clar que va ser una acció legal i justificada.

Des de l'Ajuntament de Sevilla ja han confirmat que Kiko Rivera va sol·licitar formalment el permís per endur-se la peça, al·legant el mal estat en què es trobava. El document està registrat i acredita que no hi va haver cap irregularitat en el procés. Tot i això, des de llavors no s'ha tornat a saber res sobre el destí de l'estoc.

Amb el pas del temps, la família també ha notat que altres elements han desaparegut del mausoleu, com petits objectes i detalls commemoratius, sense explicació. El monument, que s'alça a l'entrada del cementiri de San Fernando, mostra una imponent escultura de Paquirri signada per Víctor Ochoa. Va ser Isabel Pantoja qui va assumir totes les despeses després de rebre la cessió de terreny a finals dels anys 80.

Irene Rosales, testimoni d'una confidència important de Kiko Rivera

La retirada de l'estoc, segons expliquen fonts municipals, va respondre a una qüestió de conservació. Calia intervenir abans que el deteriorament fos irreversible. El que no se sap és si la peça va ser restaurada o si roman en poder de Kiko, cosa que ha generat certa inquietud entre els visitants i seguidors del torero.

A l'entorn de Kiko no sorprèn el silenci que ha mantingut durant tots els anys. El tema ha estat una càrrega emocional que ha portat en solitud i que recentment ha decidit compartir amb Irene, buscant desfogar-se i comprensió. Ella, que el coneix com ningú, ha vist quant mal li ha fet tot això.

Kiko Rivera i Irene Rosales, junts davant la càrrega del cognom Rivera

Aquest episodi, lluny de ser una simple anècdota, reobre un assumpte delicat: la gestió del llegat de Francisco Rivera. L'estoc no és un adorn més, sinó una peça carregada de simbolisme, amb un pes històric i sentimental molt profund. Cuidar-lo és també cuidar la memòria del torero i el respecte a la seva figura.

Per ara, el misteri continua envoltant el parador exacte de l'estoc. Però la veritat és que el fill de la Pantoja ha fet un pas important en explicar la veritat a la seva parella, Irene Rosales. Ho ha fet des de l'emoció, des de la ferida oberta que suposa portar el cognom Rivera, i amb la voluntat que, finalment, s'entengui el seu gest.