La princesa Amalia d’Holanda confirma el de la princesa Leonor: passarà aviat

La princesa Amalia dels Països Baixos ha confirmat que seguirà els passos de la princesa Leonor d'Espanya. Amalia, l'hereva al tron, s'unirà al servei militar. En els pròxims mesos, començarà la seva formació com a reservista a l'exèrcit. Aquest anunci ha causat una gran expectació als mitjans internacionals.

La decisió d'Amalia d'unir-se a les forces armades s'ha comparat amb la de Leonor. La princesa d'Astúries també començarà la seva formació militar aquest any, seguint la tradició de la seva família. Totes dues princeses, joves i amb un futur important, estan prenent decisions que mostren el seu compromís amb els seus països.

Amalia, de 21 anys, està actualment a la Universitat d'Amsterdam. Cursa una doble llicenciatura en Dret neerlandès i Política. La princesa ha estat admesa al programa de reservistes del Defensity College. Aquest és un programa que ofereix formació bàsica a estudiants universitaris interessats en l'exèrcit.

L'entrenament d'Amalia començarà de manera teòrica, ja que la princesa va patir una fractura al braç. S'espera que, quan es recuperi, continuï amb l'entrenament físic. La formació té com a objectiu enfortir el vincle entre les forces armades i la societat civil. Amalia es prepara així per ser una líder més propera al poble.

El servei militar als Països Baixos no és obligatori per als membres de la família reial. Tanmateix, el rei Guillem Alexandre, pare d'Amalia, també va passar per la formació militar. Això segueix una tradició familiar.

El rei Guillem Alexandre va servir a l'Armada i a la Força Aèria abans de convertir-se en monarca. Ara, la seva filla seguirà un camí similar, mostrant un fort compromís amb el seu país.

Amalia segueix els passos de la princesa Leonor

Aquesta decisió d'Amalia arriba poc després que la princesa Leonor anunciés la seva formació a l'exèrcit espanyol. El paral·lelisme entre totes dues princeses no passa desapercebut. Les dues joves hereves al tron estan prenent passos importants per preparar-se per als seus futurs rols. A més de la formació militar, totes dues princeses estan avançant en els seus estudis universitaris, unint educació i servei públic.

La Casa Reial dels Països Baixos ha assenyalat que Amalia reforça la seva preparació per assumir el seu paper com a monarca en el futur. La princesa també ha demostrat un fort interès per altres temes. Està finalitzant la seva tesi universitària, que se centra en la legislació sobre “Deepfakes” i la seva relació amb la Unió Europea.

El rei Guillem Alexandre i la reina Máxima han expressat el seu suport total a la decisió d'Amalia. Ells consideren que aquest tipus de formació no només és valuosa per a la princesa, sinó també per al país. La Casa Reial ha ressaltat la importància d'aquest pas en la vida d'Amalia, mostrant que, a més de ser una figura simbòlica, ella s'està preparant per assumir responsabilitats serioses.

Els ciutadans dels Països Baixos han rebut la notícia amb satisfacció. Veuen en aquesta decisió una mostra d'humilitat i responsabilitat per part de la princesa. Amalia, igual que Leonor, està donant un exemple positiu per a les noves generacions. Totes dues princeses mostren que la reialesa no està lluny de les realitats del món actual.