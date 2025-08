La coneguda ciutat de la Costa del Sol que tant estima Ana Mena: visita obligada

Ana Mena és una de les artistes més destacades del pop espanyol actual. Des de ben jove ha treballat a televisió, cinema i música, aconseguint consolidar una carrera versàtil i en constant creixement.

Ha col·laborat amb figures internacionals, ha sonat a les principals llistes d’èxits i ha conquerit tant el públic espanyol com l’italià. El seu estil barreja sons llatins, pop i tocs mediterranis que la fan única a l’escena musical. Tanmateix, la fama no li ha fet oblidar els seus orígens.

Darrere dels focus i els escenaris, l’Ana manté una connexió molt especial amb la ciutat on va créixer: Estepona. És un lloc al qual torna sempre que pot, i que forma part essencial de la seva identitat.

Ana Mena va créixer en aquesta ciutat de la Costa del Sol, a la província de Màlaga. De fet, el 2020 va ser nomenada Filla Predilecta de la localitat durant el Dia d’Andalusia. Durant l’acte va afirmar: "Ser esteponera és un regal que m’ha donat la vida" i va prometre portar el seu origen a tot arreu.

A les seves xarxes socials comparteix sovint imatges de les seves passejades i racons preferits d’Estepona. Ho fa amb un to natural i afectuós, per mostrar el seu orgull de ser d’allà.

La seva casa "de tota la vida"

Tot i que la seva carrera l’ha portada a viure entre Madrid i Milà, l’Ana insisteix que la seva casa de sempre és a Estepona. També ha agraït el suport dels seus veïns en els seus primers passos artístics.

Un dels racons més especials de la seva ciutat natal és l’hort que cuida amb el seu pare. "Tenim tomàquets, pebrots, faves, cebes, patates...", va indicar la cantant al programa El Hormiguero.

L’Ana va explicar amb humor que una vegada va enviar una caixa de l’hort a un noi que li agradava a Itàlia. “Passo molt poc pel meu poble i és un hobby que comparteixo amb el meu pare”. Aquest detall, va dir, no va ser més que un gest afectuós fet “des d’Estepona fins a Itàlia”.

La ciutat que conserva la seva essència

Estepona té uns 78 400 habitants i es coneix com "el jardí de la Costa del Sol" per les seves flors i carrers pintorescos. El seu nucli antic és un laberint de cases blanques amb flors a cada cantonada. Llocs com la plaça de les Flors, el Castell de San Luis o la Torre del Rellotge són visites obligades.

Aquesta ciutat malaguenya destaca per les seves magnífiques platges. Entre elles, hi ha la platja del Cristo, que amb tot just 680 metres, és ideal per a famílies o per a qui busca tranquil·litat. En total, el municipi ofereix 17 platges i 21 km de litoral, sent la Platja de la Rada una de les més àmplies i cèntriques.

També crida l’atenció el seu passeig marítim: palmeres, terrasses i vistes al mar el converteixen en un dels més bonics d’Andalusia. Estepona conserva l’encant d’un típic poble andalús amb tradició pesquera. A més, ho combina amb la modernitat d’una ciutat oberta al turisme, amb serveis, cultura i una oferta cada cop més internacional.

Des d’Estepona per al món

L’Ana també fa referència a Estepona a les seves lletres. El hit A un paso de la Luna comença amb “desde Málaga pa'l mundo”, un crit d’identitat. Aquesta frase representa el seu impuls internacional sense oblidar les seves arrels.

Tot i que la seva carrera discogràfica la porta a escenaris globals, la seva relació amb Estepona és constant. Sempre que pot torna per estar amb la seva família. Aquest vincle, autèntic i quotidià, marca la seva manera de viure la fama.