El poble que va veure créixer Anna Garnatxe, la nova veu del 'Telenotícies' de TV3
La presentadora de 'TN migdia' des del 2024 va passar la seva infància en una localitat envoltada de natura al Pirineu
La periodista Anna Garnatxe, una de les cares més joves de TV3, va néixer el 1988. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha treballat en diversos mitjans escrits i audiovisuals. Finalment, va començar la seva trajectòria a TV3 amb participacions a InfoK, l'informatiu per a joves de la cadena.
Durant l'estiu de 2024 ja va presentar el TN Migdia durant les vacances de Xavi Coral i Raquel Sans. A partir de la tardor d'aquell any es va convertir en presentadora fixa del TN Migdia, compartint espai de dilluns a divendres amb Xavi Coral.
Tot i la seva projecció a Barcelona, Garnatxe no ha perdut el contacte amb els seus orígens. El seu poble natal forma part de la seva identitat i explica la mirada propera i natural que transmet a la pantalla: Campdevànol.
Campdevànol, un poble pirinenc amb història, tradicions i cascades
Campdevànol es troba al Ripollès, a la província de Girona, i compta amb poc més de 3.000 habitants. Està situat a 90 km de Barcelona, aproximadament a 1:30 hores en cotxe, cosa que el converteix en una destinació de fàcil accés per a escapades de cap de setmana. A només 7 quilòmetres de Ripoll, el municipi manté l'essència dels pobles pirinencs, amb un entorn que combina tradició, natura i tranquil·litat.
El patrimoni històric inclou l'església parroquial de Sant Cristòfol, que conserva elements d'origen medieval. A això s'hi sumen diverses ermites repartides pel terme municipal, que recorden el passat religiós de la zona. Al nucli urbà també destaquen edificis d'estil modernista, com l'hospital de Campdevànol, projectat per Joan Rubió, deixeble d'Antoni Gaudí.
Un dels grans reclams turístics és la Ruta dels 7 Gorgs. Es tracta d'un itinerari circular d'uns 9 quilòmetres que recorre set salts d'aigua i gorgs del Torrent de la Cabana. El recorregut, d'unes tres a quatre hores, és accessible per a la majoria d'excursionistes i s'ha convertit en una referència del senderisme.
Per protegir l'entorn, l'accés als gorgs està limitat. Cal reservar prèviament per poder fer la ruta en temporada alta. Si hi vas en temporada baixa, només has de reservar certs dies, i la resta pots accedir-hi sense problema.
Campdevànol també és un punt de partida d'excursions cap al Santuari de Montgrony, un lloc de pelegrinatge amb vistes espectaculars al Pirineu oriental. El municipi també organitza activitats culturals i festives, com la Festa Major i fires vinculades al món rural, que reforcen la seva identitat tradicional.
El poble té una marcada herència industrial. Durant els segles XIX i XX va ser un centre de referència en la siderúrgia i la metal·lúrgia, activitats que van donar feina a molts. Avui, aquest passat conviu amb una aposta pel turisme de natura i la recuperació de tradicions locals.
El vincle d'Anna Garnatxe amb Campdevànol
Tot i que la seva carrera professional s'ha desenvolupat principalment a Barcelona, Garnatxe manté un lligam evident amb el seu poble natal. Haver crescut en un entorn de muntanya, en contacte amb la natura, li va donar un bagatge molt ric.
No sol prodigar-se en declaracions sobre la seva vida privada, però en diverses entrevistes ha reconegut les seves arrels. La seva trajectòria reflecteix com un petit municipi pot formar part de la història vital d'una periodista que informa cada dia milers d'espectadors. Anna Garnatxe ha construït la seva carrera als mitjans sense deixar enrere el lloc d'on ve.
