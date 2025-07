'Pasapalabra' revela per fi quants diners ha guanyat en Manu i molts se sorprenen

Després de molts mesos en antena, Pasapalabra ha revelat per fi quants diners ha acumulat Manu, un dels seus concursants més veterans. La xifra ha causat autèntica sorpresa entre els espectadors, que no esperaven un resultat tan alt. Si bé encara no s'ha endut el pot, el que ha aconseguit ha superat totes les expectatives.

El concursant madrileny va debutar el 16 de maig de 2024, un dia després que Òscar Díaz guanyés un dels pots més grans. Des de llavors, Manu no ha deixat de sumar minuts davant la càmera i petits èxits a cada emissió. Gràcies a la seva manera de jugar, s'ha mantingut a la competició durant 291 programes consecutius.

El que molts no sabien era la quantitat exacta que havia acumulat en tot aquest temps. Fins ara, el programa no havia revelat la dada completa, i la seva constància semblava passar una mica desapercebuda. Tanmateix, un cop anunciada la xifra, han estat molts els que han quedat bocabadats en veure quant es pot guanyar sense necessitat de completar el Rosco.

Manu protagonitza un altre moment clau a Pasapalabra

Durant el seu recorregut, Manu ha demostrat una gran capacitat d'adaptació i nervis d'acer en els moments més crítics. Ha aconseguit esquivar nombroses Cadires Blaves, ha vençut rivals d'alt nivell i ha plantat cara a contrincants especialment durs, com Rosa. Precisament amb ella ha protagonitzat diversos dels duels més intensos dels últims mesos.

En la seva darrera aparició, tots dos han competit per un pot que arribava als 1.840.000 euros, però cap dels dos ha aconseguit encertar les 25 definicions. El madrileny ha decidit plantar-se amb 22 encerts, després d'una bona ratxa inicial de set respostes seguides. Per la seva banda, Rosa ha optat per arriscar més, ha comès diversos errors i finalment haurà de disputar la Cadira Blava en el següent programa.

Pasapalabra revela la xifra exacta que Manu ha acumulat

Finalment, la dada que ha revolucionat els fans del programa s'ha fet pública: Manu ha guanyat un total de 180.000 euros al llarg del seu pas per Pasapalabra. Una xifra que ha anat construint a poc a poc, programa rere programa, gràcies a la seva estratègia i la seva agilitat mental. I tot sense necessitat d'endur-se el gran pot.

El seu cas demostra que hi ha moltes maneres de triomfar al concurs més veterà de la televisió. No tots els que fan història al concurs ho fan amb un pot milionari, i Manu n'és la prova perfecta. Mentre segueixi resistint amb aquesta calma que el caracteritza, continuarà sumant èxits i deixant empremta a la memòria dels espectadors.