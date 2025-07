Jesulín de Ubrique dona una notícia que confirma les sospites de María José Campanario

Jesulín de Ubrique ha sorprès després d'haver donat una notícia que ha confirmat el que María José Campanario feia temps que sospitava. Durant una trucada telefònica al programa de Sonsoles Ónega, el torero ha volgut aclarir alguns rumors que han circulat en el món taurí. Tanmateix, ha deixat diversos detalls en suspens, cosa que ha augmentat encara més l'interès del públic.

Per la seva banda, Cristina Sánchez ha visitat l'espai per presentar el seu llibre Mujer y torero, on narra la seva lluita per obrir-se camí en un món tradicionalment masculí. Ha explicat que, tot i les dificultats, mai no ha guardat rancor i ha preferit centrar-se en els seus èxits personals i professionals. Així mateix, ha destacat el paper fonamental que ha tingut el seu pare, Antonio Sánchez, com a pilar inqüestionable durant tota la seva trajectòria.

En la conversa telefònica, Jesulín ha aprofitat per expressar el seu respecte i admiració per Cristina, recordant amb simpatia el dia que van compartir cartell. Ha assenyalat que sempre ha tingut la sort de torejar amb ella i ha desmentit categòricament l'existència de vetos cap a la torera. Aquest gest públic ha donat força a les sospites que María José Campanario havia expressat, reforçant així la versió de la torera.

Jesulín de Ubrique trenca el silenci i confirma el que María José Campanario sospitava

Davant d'això, Cristina ha reconegut que, tot i el suport general, tres toreros es van negar a compartir cartell amb ella. Entre ells, ha anomenat Joelito i Francisco Rivera, mantenint en secret la identitat del tercer. Aquestes negatives l'han portada a prendre decisions complicades, inclosa la seva retirada en certs moments.

Jesulín de Ubrique ha volgut deixar clar que ell ha tingut la fortuna de compartir cartell amb Cristina, desmentint així els rumors sobre vetos que havien circulat. Ha reconegut el gran mèrit que ella ha demostrat en el món taurí, subratllant que ha elevat el llistó amb el seu esforç i dedicació. Aquest missatge s'ha convertit en una crida clara per trencar barreres i avançar cap a un futur més inclusiu.

Jesulín de Ubrique esvaeix els dubtes de María José Campanario i dona suport a la versió de la torera

Tots dos han coincidit que la seva relació professional sempre s'ha basat en el respecte i la col·laboració, deixant enrere qualsevol malentès. Jesulín ha reiterat que la torera ha estat un exemple per a moltes dones i ha reconegut el seu mèrit indiscutible en la tauromàquia. Per la seva banda, Cristina ha defensat que la igualtat genuïna només es pot assolir amb un camí comú i un suport sincer.

Finalment, Jesulín de Ubrique no ha volgut entrar en detalls sobre la vida personal de María José Campanario. Tanmateix, el que ha explicat ha confirmat molts dels dubtes que ella tenia sobre com funcionen les coses en el món taurí. Aquest moment ha obert la porta a un diàleg més sincer, transparent i respectuós entre toreros i toreres.