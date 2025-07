És oficial: Rocío Flores fa el pas definitiu pel bé de la filla de José Fernando

Rocío Flores ha fet un pas decisiu, ho ha fet per amor, per compromís i per ajudar la seva família. Aquesta vegada, pel benestar de la filla de José Fernando i Michu. Rocío Flores ha pres la decisió de viatjar per estar al costat dels seus éssers estimats en aquests moments tan durs per a ells.

La setmana passada, Michu va morir als 33 anys. La seva mort inesperada ha sacsejat completament la família Ortega Cano. Des de llavors, tot ha canviat.

Aquest divendres, Gloria Camila ha viatjat fins a Arcos de la Frontera i allà ha tingut lloc un retrobament emotiu amb Rocío Flores. Feia temps que no es veien però el dolor les ha unit.

Rocío Flores també s'ha desplaçat fins a Cadis i ha volgut estar a prop de la filla de Michu i José Fernando. També de la seva tieta Gloria. Ha estat un gest molt significatiu que ha deixat clar que la unió familiar segueix intacta i més encara en aquests moments tan delicats.

La jove ha arribat a la casa on s'allotja José Fernando i allà també hi ha la seva neboda, la filla de José Fernando. Rocío ha entrat cridant amb emoció: “On és la reina?”. La nena, en sentir-la, s'ha llençat als seus braços i ha estat una escena molt tendra.

El retrobament ha estat carregat de significat. Rocío ha deixat de banda les rancúnies, ha decidit bolcar-se completament amb la filla de José Fernando. Vol passar el cap de setmana al seu costat, sense càmeres, sense xarxes i només família.

Malgrat el conflicte mediàtic entre la germana de Michu i Gloria Camila, aquesta última ha optat per la calma. Ha preferit mirar endavant i ha posat per damunt de tot el benestar de la menor. Ha demostrat així el seu costat més humà i maternal.

El gest de Rocío Flores ha estat clau i la seva presència ha estat fonamental en aquests dies de dol. Ha decidit ser-hi, donar suport i protegir.

La família ha estat en boca de tothom però elles han decidit mantenir-se unides, en silenci i juntes. Rocío ha fet el pas definitiu, ha apostat per la pau, per la unió i per l'amor cap a aquesta nena que ara ho necessita més que mai. El seu gest ha parlat més que mil paraules.