Gloria Camila no aguanta i dona l’última hora de la família de Michu: 'Me’n vaig a...'

Gloria Camila ha esclatat davant la pressió mediàtica i els continus atacs de Tamara, la germana de Michu. Durant les últimes setmanes, la tensió entre ambdues famílies ha escalat fins a convertir-se en un enfrontament públic sense precedents. La filla d'Ortega Cano ha decidit posar fi a la polèmica al plató de TardeAR.

El conflicte va començar a intensificar-se després de la mort de Michu, la família de la qual i la dels Ortega Cano han viscut moments de gran dolor. Tanmateix, les diferències han augmentat per la custòdia de la filla d'aquesta, una menor que és al centre d'aquesta disputa. Tamara ha utilitzat diferents espais televisius per carregar contra Gloria Camila, cosa que ha provocat la reacció d'aquesta última.

Gloria Camila ha deixat clar que, tot i que respecta el dret a la llibertat d'expressió, no està disposada a tolerar certs atacs. Al programa, ha fet al·lusió als comentaris negatius vessats per Tamara i ha assegurat que no entraria en un intercanvi públic de retrets. “No li contestaré, sé la meva veritat, sé com soc i no he de demostrar-li res a ningú”, ha afirmat amb fermesa.

La resposta de Gloria Camila davant les acusacions de la germana de Michu

Més enllà de les declaracions, Gloria Camila ha anunciat que emprendrà accions legals per protegir el seu honor. "Em mantindré al meu lloc com a col·laboradora, però res més", ha explicat, deixant clar que aquesta batalla judicial serà l'única via per resoldre les seves diferències. La seva postura és taxativa: evitarà alimentar el conflicte mediàtic.

Sobre la relació amb la seva neboda, Gloria Camila ha volgut destacar que sempre ha vetllat pel seu benestar. Ha assenyalat que qualsevol permís per estar amb la menor s'ha gestionat amb el pare de la nena, el seu germà, i l'àvia materna. A més, ha negat tenir coneixement de la suposada signatura com a tutora legal que va esmentar Tamara, assegurant que desconeixia aquests documents.

Enmig del conflicte, Gloria Camila posa límits en defensa de la filla de Michu

Gloria Camila també ha criticat Tamara per generar polèmica que, segons ella, perjudica la nena. “Si no vol perjudicar la nena, el que ha de fer és quedar-se a casa seva i no carregar contra l'altra part”, ha afirmat. A més, ha recordat que el seu paper de tieta sempre ha estat marcat pel suport i l'amor cap a la menor.

Per acabar, ha insistit que el benestar de la nena és la seva màxima prioritat. Ha destacat que, més enllà de les diferències familiars, tots s'han de centrar a protegir-la i oferir-li l'amor i l'estabilitat que necessita per créixer tranquil·la. Amb aquesta idea, vol deixar clar que qualsevol conflicte queda en un segon pla davant la cura de la petita.