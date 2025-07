Íñigo Onieva no aconsegueix estar en silenci i revela el secret d’Isabel Preysler

Íñigo Onieva ha trencat el seu habitual silenci i ha deixat al descobert un detall fins ara desconegut sobre Isabel Preysler. El marit de Tamara Falcó, conegut per la seva discreció, ha decidit aprofitar una recent entrevista per aclarir rumors que envolten la seva relació amb Isabel Preysler. El que ha explicat aporta una llum diferent sobre la relació amb la seva sogra

L'entrevista ha coincidit amb el primer aniversari del restaurant Casa Salesas, un projecte que Íñigo ha consolidat amb esforç i visió empresarial. Durant la xerrada amb la revista Vanity Fair, l'empresari ha desmentit les especulacions sobre suposats distanciaments familiars. A través d'un petit gest, ha quedat reflectida la seva relació amb la mare de Tamara Falcó

El moment revelador ha arribat quan Íñigo ha confessat que un dels plats del seu restaurant ha estat un homenatge a Isabel Preysler. S'ha tractat d'uns soufflecitos que la mare de Tamara sol preparar com a aperitiu en les seves trobades familiars. Aquesta inclusió a la carta no ha estat casual, sinó una mostra d'afecte i admiració

Íñigo Onieva trenca el silenci sobre la seva relació amb Isabel Preysler

Quan se li ha preguntat sobre la seva relació amb Isabel Preysler i com han celebrat el segon aniversari de casament, Íñigo s'ha mostrat esquiu però tranquil. Amb un breu “Tot molt bé”, ha deixat clar que no han existit tensions aparents entre ells. La seva resposta, encara que breu, ha transmès estabilitat i respecte mutu, preservant la privacitat familiar

Tot i que el marit de Tamara ha mantingut la seva discreció habitual, aquesta entrevista ha servit per desmentir rumors i apropar el públic a la realitat del seu entorn familiar. L'estabilitat amb Isabel Preysler ha semblat ferma, almenys públicament, mentre ha seguit enfocat en els seus projectes empresarials. L'entesa entre tots dos s'ha percebut en cada paraula i gest de l'empresari

El vincle entre Íñigo Onieva i Isabel Preysler que parla per si sol

El restaurant, amb una carta pensada al detall, ha reflectit no només la passió d'Íñigo per la gastronomia, sinó el valor que atorga als llaços familiars. Aquest espai s'ha consolidat com un reflex fidel de la seva vida personal i professional. A més, ha inclòs un gest especial carregat d'afecte i records

Amb aquest reconeixement públic cap a Isabel Preysler, Onieva ha aconseguit trencar el silenci i mostrar una faceta més propera i familiar. La notícia ha generat un renovat interès per la seva figura i la dinàmica familiar que ha mantingut amb la seva sogra. Sens dubte, un detall que ha aportat un nou matís a la seva relació i a la seva imatge pública