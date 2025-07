És oficial: Alejandra Rubio confirma el rumor sobre José María Almoguera i el seu fill

La calma al clan Campos ha durat poc i després de mesos sense enfrontaments públics, Carmen Borrego ha trencat el silenci familiar. Ho ha fet concedint una exclusiva a la revista Lecturas, on ha parlat sense filtres sobre la seva neboda, Alejandra Rubio. En les seves declaracions, ha deixat clar que no sent cap enveja cap a ella i segons les seves paraules, a l'Alejandra "li sobra tothom".

Aquestes paraules no han passat desapercebudes i Alejandra Rubio ha reaccionat al programa Vamos a ver. Ho ha fet amb un somriure i, lluny de mostrar-se molesta, ha revelat que ja coneixia el contingut de l'entrevista.

Alejandra Rubio ha explicat que va ser la seva pròpia tieta qui li va trucar per informar-la. Tot i que ha admès que no li ha agradat el titular, ha aclarit que no reflecteix exactament el que li va dir la Carmen.

Alejandra Rubio parla sobre José María Almoguera en ple directe

La jove ha aprofitat també per parlar sobre la seva relació amb José María Almoguera. El seu cosí ha expressat en diverses ocasions el seu desig de veure l'Alejandra i conèixer el petit Carlo. Tanmateix, aquesta trobada encara no ha tingut lloc i Alejandra Rubio ha confirmat el rumor: el seu fill i el seu cosí encara no es coneixen.

"José María no és una persona que hagi estat present a la meva vida mai", ha declarat. "Més enllà de dinars familiars, Nadal... és que no entenc el drama", ha afegit.

Alejandra Rubio ha deixat clar que no hi ha cap conflicte amb ell, però que simplement no s'ha donat l'ocasió. "Quan ens hàgim de veure, ens veurem", ha sentenciat.

Alejandra Rubio confirma que no vol que la seva trobada amb José María Almoguera es faci pública

A més, ha expressat la seva incomoditat amb què el tema es tracti als mitjans. "Si això continua sent públic, em genera rebuig", ha confessat. Per a ella, una eventual trobada amb José María hauria de quedar en la intimitat.

"No tinc cap problema a veure'l. Necessito que les coses flueixin, que surtin. M'agradaria que, si algun cop es produeix aquesta trobada, quedés en l'àmbit privat", ha confessat Alejandra Rubio, confirmant que vol que tot quedi en la privacitat familiar.

Amb aquestes paraules, l'Alejandra ha confirmat el que molts sospitaven: el seu fill i José María Almoguera encara no han coincidit. La família Campos, un cop més, ha tornat a ser protagonista del focus mediàtic. La tensió ha tornat i aquesta vegada, sembla que per quedar-se.