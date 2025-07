Luitingo, ex de Jessica Bueno, revela el problema mèdic que l'ha dut a urgències

La nova etapa vital de Luitingo no ha estat senzilla. Després de la seva ruptura amb Jessica Bueno, el cantant ha hagut de refer la seva vida. El canvi no ha resultat fàcil: després de separar-se de la model, Luitingo ha tornat a la llar familiar.

Luitingo ha tornat a viure amb els seus pares, amb qui manté una excel·lent relació, però aquesta estada ha estat temporal. Poc després, ha trobat un nou lloc on independitzar-se. Tot i la il·lusió, ho ha fet amb una certa pena per allunyar-se de la seva família.

Ara, l'artista ha hagut de fer front a un nou contratemps. Aquesta vegada, relacionat amb la seva salut. Luitingo ha acudit recentment a Urgències per un problema físic que li ha provocat un gran ensurt.

Luitingo, ex de Jessica Bueno, revela per què ha hagut d'anar a Urgències

Segons ha explicat ell mateix a través de les seves xarxes socials, ha patit una inflamació severa en un dels seus dits. Tant ha estat la inflor, que ha arribat a descriure'l com “un saxòfon”. Estava vermell, deformat i molt adolorit, per això no ha dubtat a anar de seguida al seu centre mèdic de confiança.

Un cop atès, ha volgut tranquil·litzar els seus seguidors i ho ha fet amb l'humor que el caracteritza. “Que el ditet me'l tallin perquè no em faci mal… No, és broma”, ha escrit en to de broma.

Més tard, ha explicat que els metges li han receptat aigua bullent amb sal i antibiòtics. El tractament, tot i que senzill, s'ha de seguir amb constància. Tot i el dolor, ha assegurat que segueix endavant amb els seus plans.

Luitingo ha demostrat que segueix endavant tot i la seva ruptura amb Jessica Bueno

“Em rebenta el dolor”, ha admès sense perdre el somriure, però ha volgut deixar clar que no es tracta de res greu. La seva salut, tot i estar afectada, no li ha impedit continuar amb els seus compromisos professionals. No ha cancel·lat cap dels seus concerts i, de fet, aquest dissabte 12 de juliol té previst actuar a Badajoz; aquest bolo forma part de la seva llarga gira d'estiu.

Luitingo ha demostrat un cop més la seva fortalesa. Tot i els alts i baixos personals i ara també físics, ha seguit endavant. La seva actitud positiva ha quedat reflectida en cada missatge que ha compartit.

Els seus seguidors, fidels, li han enviat missatges de suport i afecte. Ell, agraït, ha respost amb proximitat. La seva recuperació, tot i estar en procés, va per bon camí.