La notícia per la qual Roberto Leal ha aturat 'Pasapalabra' de sobte: 'És molt...'

El plató de Pasapalabra ha viscut una tarda més de tensió entre encerts, errors i silencis estratègics, quan Roberto Leal ha decidit aturar el programa. El presentador, amb un somriure, ha interromput el ritme habitual per donar pas al que ha qualificat d'un “moment molt especial”. La reacció dels concursants i del públic ha estat d’expectació absoluta davant l’anunci inesperat.

El que ha passat ha estat una escena poc habitual al concurs, però que ha conquerit tots els presents. Roberto Leal ha col·locat damunt la taula central del programa un petit peluix, provocant sorpresa entre els convidats. Segons ha explicat, es tractava de la joguina preferida dels seus fills, Leo i Lola, que li havien demanat que la portés al plató.

El gest, tot i ser senzill, ha tingut un gran valor personal per al presentador i ha estat rebut amb tendresa. Leal ha explicat que els seus fills eren a l’escola, però volien ser “presents” d’alguna manera a la seva jornada laboral. Per això, el simpàtic peluix, un mico, s’ha convertit en el convidat especial del dia, compartint protagonisme amb concursants i convidats.

Roberto Leal es roba l’escena a Pasapalabra amb un gest entranyable

Mentre acomodava el mico a la taula, Leal ha fet gala del seu habitual sentit de l’humor. L’ha deixat llegint el gran llibre de Pasapalabra, “perquè s’il·lustri”, ha dit entre rialles. L’ambient, ja relaxat, s’ha omplert de somriures espontanis.

Aquesta escena ha servit com a parèntesi perfecte abans de la tornada al 'Rosco', on Manu i Rosa han tornat a enfrontar-se en una batalla de precisió. El madrileny ha comès un error en respondre “lívid” en lloc de “lila”, però no ha deixat que aquest entrebanc l’afectés massa. Amb calma, ha sabut remuntar i ha arribat als 22 encerts.

El presentador de Pasapalabra,Roberto Leal sorprèn amb la seva faceta més personal

Per la seva banda, Rosa també ha ofert un rendiment sòlid, fregant l’empat una vegada més. Tanmateix, una errada a la lletra J l’ha deixada fora de la victòria, obligant-la a ocupar la cadira blava al proper programa. Malgrat el resultat, l’ambient al plató ha continuat sent distès gràcies al curiós convidat.

No és la primera vegada que Roberto Leal deixa clar que Pasapalabra també és un espai on la proximitat i el bon humor tenen el seu lloc. Amb gestos com aquest, el programa no només manté la seva essència competitiva, sinó que també humanitza el format. I en aquesta ocasió, la gran notícia ha estat sobre qui es roba el cor del plató i ha estat un mico de peluix.