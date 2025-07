No hi ha solució: María Patiño i Belén Esteban es queden sense res i va de debò

El cop ha estat més dur del que s'esperava. El que semblava el retorn triomfal de María Patiño i Belén Esteban a la televisió nacional ha acabat en el pitjor dels escenaris. Sí, amb la cancel·lació del programa, sense opcions a curt termini i sense solució a la vista.

Totes dues es troben, actualment, fora del circuit televisiu. I el que és encara més preocupant per als seus seguidors: no hi ha cap projecte actiu televisiu que les inclogui, ni tan sols un pla provisional. La situació, per tant, és delicada i, pel que sembla, definitiva per ara.

L'estrepitós fracàs de María Patiño i Belén Esteban

Fa uns mesos, tant María Patiño com Belén Esteban van rebre una notícia que les va il·lusionar profundament. TVE apostava per elles per liderar un nou programa de tarda: La familia de la tele. La cadena pública anunciava amb entusiasme aquest nou format, que prometia recordar l'esperit de Sálvame, però des d'una òptica més blanca.

La campanya de promoció va ser intensa. Es van rodar vídeos, es van difondre a les xarxes i ambdues comunicadores van mostrar la seva alegria per anar a la televisió nacional, a més en un canal com La 1, i en un horari competitiu. Semblava el gran retorn després del tancament de Sálvame.

Però les coses no van anar com s'esperaven, ja que La familia de la tele va naufragar en audiència. Les xifres no van acompanyar, les crítiques van ser constants i el format va ser qualificat per alguns com a forçat o antiquat. D'aquí que TVE, amb fermesa, decidís retirar-lo fa unes setmanes sense contemplar una segona oportunitat.

Des d'aquell moment, tant Patiño com Esteban es van allunyar completament de la petita pantalla. Sense entrevistes, sense aparicions públiques en platós i sense rastre de nous projectes en curs.

María Patiño i Belén Esteban es queden sense res

Davant el silenci de TVE, van començar els rumors. Es va parlar que María Patiño i Belén Esteban podrien reaparèixer a TEN TV. Concretament, al programa Tentáculos, presentat per Carlota Corredera, i al qual recentment s'ha sumat Kiko Matamoros, també veterà de Sálvame.

Tanmateix, segons ha revelat Informalia, la possibilitat ha estat descartada de manera categòrica. La productora responsable del format, La Osa, ha decidit no comptar amb elles. El motiu que s'ha filtrat és contundent: “Aquesta gent està molt cremada”.

“El programa va bé, està consolidat i guanyant audiència. Els dos Kikos, Matamoros i Hernández, funcionen. I podria ser negatiu incorporar persones que generen rebuig, com s'ha vist amb La familia de la tele”.

La negativa haurà caigut com un gerro d'aigua freda per a les comunicadores. Tentáculos era, avui dia, la seva única possible via de retorn immediat a la televisió. Amb aquesta porta tancada, no queden opcions a curt termini, per la qual cosa la situació és seriosa.

El moment més crític per a María Patiño i Belén Esteban

En l'àmbit professional, tant María Patiño com Belén Esteban estan vivint un dels seus moments més difícils. La cancel·lació de Sálvame ja va suposar un abans i un després en les seves trajectòries. Però ara la situació sembla encara més greu: estan completament apartades dels mitjans.

I no per decisió pròpia, és que no troben espais que apostin per elles. La seva imatge, desgastada pels últims fracassos, fa que les productores i cadenes optin per altres cares o nous formats.

L'impacte d'aquest atur va més enllà del pla mediàtic. També podria suposar un revés econòmic important. Durant anys, totes dues van gaudir de sous elevats i exposició constant i, ara, amb la inactivitat prolongada, aquesta estabilitat trontolla.

La pregunta que molts es fan ara és si estem davant el final de les seves carreres televisives o simplement davant un parèntesi. Belén Esteban, amb una base fidel de seguidors i un personatge molt mediàtic, podria reinventar-se. Però necessita un format que encaixi amb el seu perfil.

María Patiño, més lligada al periodisme del cor, podria tenir més dificultats per tornar si no s'adapta als nous codis televisius. El públic ha canviat, i la televisió també.

La veritat és que la televisió actual ja no és la mateixa que quan totes dues dominaven les tardes. Ara hi ha nous referents, noves dinàmiques i més competència que mai, fins i tot des de plataformes digitals.