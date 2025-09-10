Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Alice Campello i Álvaro Morata somriuen davant la càmera amb una bafarada de còmic que mostra una carona sorpresa entre ells.
Un gest tendre d'Álvaro Morata a Alice Campello | Camara Europa Press, e-Notícies
COR

Missatge sorpresa d'Álvaro Morata a la seva dona, Alice Campello: 'El meu orgull...'

Álvaro Morata celebra un moment únic amb un missatge dedicat a la seva dona, Alice Campello

per

Alba Fabián

Álvaro Morata ha sorprès els seus seguidors amb un missatge inesperat dedicat a la seva dona, Alice Campello. L'esportista ha compartit unes paraules emotives que ràpidament s'han fet virals, emmarcades en un context molt especial per a la família. El missatge carregat d'afecte ha estat rebut amb entusiasme pels seus seguidors.

El jugador ha publicat a Instagram una imatge entranyable de la seva esposa amb els seus fills, coincidint amb un moment molt significatiu. Es tracta de la tornada a l'escola, un instant ple de nervis i emoció per a qualsevol família, i que el madrileny ha volgut immortalitzar. Acompanyant la foto, Morata ha escrit en italià: "El meu orgull! T'estimo amb bogeria! Primer dia d'escola, mama", deixant clara la seva admiració.

Alice Campello amb gorra i jersei fosc sosté la mà d’una nena petita amb uniforme escolar mentre posen al costat de tres nens també vestits amb uniforme davant d’una paret beix.

Álvaro Morata comparteix aquesta tendra foto d'Alice Campello amb els seus fills | Camara Instagram, @alvaromorata

La imatge mostra Alice Campello amb els seus quatre fills, Alessandro, Leonardo, Edoardo i Bella, perfectament uniformats i somrients. Els petits han iniciat el nou curs escolar amb il·lusió, després d'un estiu ple de canvis. L'estampa familiar ha estat acollida amb tendresa pels seus seguidors i per altres cares conegudes que no han trigat a reaccionar.

Álvaro Morata i Alice Campello reprenen la seva vida a Itàlia amb una il·lusió renovada

L'esportista i la influencer han compartit recentment el retorn a Itàlia, país natal d'Alice, després del seu pas per Turquia. La família ha tornat a mudar-se, aquesta vegada amb motiu del fitxatge de Morata pel Como 1907, on s'ha retrobat amb Cesc Fàbregas. Aquesta nova etapa suposa també una renovació personal per al matrimoni, que fa uns mesos confirmava la seva reconciliació després d'una breu separació.

Les xarxes socials s'han omplert aquests dies de fotos de la tornada a l'escola, i els Morata-Campello no han estat l'excepció. Alice ha mostrat també com Bella es preparava per a aquell gran dia, presumint de motxilla rosa amb peluix inclòs. Amb el missatge "Llesta per a l'escola", la italiana deixava entreveure l'emoció que es viu a casa davant el retorn a la rutina.

Bella Morata Campello d’esquena amb vestit blanc i monyo als cabells porta una motxilla de peluix en forma de conill rosa

Bella Morata a punt per al seu primer dia d'escola amb la seva motxilla rosa | Camara Instagram, @alicecampello

De la mudança a l'escola: Álvaro Morata i Alice Campello mostren la seva rutina familiar

La publicació de Morata ha recollit milers de "m'agrada" i comentaris plens d'afecte. Entre ells hi ha el de la seva mare, Susana Martín, que ha comentat que "creixen per minuts". El gest de l'esportista ha estat aplaudit no només per la seva tendresa, sinó també per la senzillesa i la naturalitat amb què mostra el seu dia a dia.

En aquest context, el missatge de Morata no ha estat només una dedicatòria afectuosa, sinó una fotografia del moment vital que travessa la seva família. Entre noves ciutats, fitxatges i reconciliacions, l'esportista ha volgut destacar que el que realment importa són la seva dona i els seus fills. I ho ha fet, com tantes vegades, des d'aquesta proximitat que el caracteritza.

➡️ Cor

Més notícies: