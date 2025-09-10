Missatge sorpresa d'Álvaro Morata a la seva dona, Alice Campello: 'El meu orgull...'
Álvaro Morata celebra un moment únic amb un missatge dedicat a la seva dona, Alice Campello
Álvaro Morata ha sorprès els seus seguidors amb un missatge inesperat dedicat a la seva dona, Alice Campello. L'esportista ha compartit unes paraules emotives que ràpidament s'han fet virals, emmarcades en un context molt especial per a la família. El missatge carregat d'afecte ha estat rebut amb entusiasme pels seus seguidors.
El jugador ha publicat a Instagram una imatge entranyable de la seva esposa amb els seus fills, coincidint amb un moment molt significatiu. Es tracta de la tornada a l'escola, un instant ple de nervis i emoció per a qualsevol família, i que el madrileny ha volgut immortalitzar. Acompanyant la foto, Morata ha escrit en italià: "El meu orgull! T'estimo amb bogeria! Primer dia d'escola, mama", deixant clara la seva admiració.
La imatge mostra Alice Campello amb els seus quatre fills, Alessandro, Leonardo, Edoardo i Bella, perfectament uniformats i somrients. Els petits han iniciat el nou curs escolar amb il·lusió, després d'un estiu ple de canvis. L'estampa familiar ha estat acollida amb tendresa pels seus seguidors i per altres cares conegudes que no han trigat a reaccionar.
Álvaro Morata i Alice Campello reprenen la seva vida a Itàlia amb una il·lusió renovada
L'esportista i la influencer han compartit recentment el retorn a Itàlia, país natal d'Alice, després del seu pas per Turquia. La família ha tornat a mudar-se, aquesta vegada amb motiu del fitxatge de Morata pel Como 1907, on s'ha retrobat amb Cesc Fàbregas. Aquesta nova etapa suposa també una renovació personal per al matrimoni, que fa uns mesos confirmava la seva reconciliació després d'una breu separació.
Les xarxes socials s'han omplert aquests dies de fotos de la tornada a l'escola, i els Morata-Campello no han estat l'excepció. Alice ha mostrat també com Bella es preparava per a aquell gran dia, presumint de motxilla rosa amb peluix inclòs. Amb el missatge "Llesta per a l'escola", la italiana deixava entreveure l'emoció que es viu a casa davant el retorn a la rutina.
De la mudança a l'escola: Álvaro Morata i Alice Campello mostren la seva rutina familiar
La publicació de Morata ha recollit milers de "m'agrada" i comentaris plens d'afecte. Entre ells hi ha el de la seva mare, Susana Martín, que ha comentat que "creixen per minuts". El gest de l'esportista ha estat aplaudit no només per la seva tendresa, sinó també per la senzillesa i la naturalitat amb què mostra el seu dia a dia.
En aquest context, el missatge de Morata no ha estat només una dedicatòria afectuosa, sinó una fotografia del moment vital que travessa la seva família. Entre noves ciutats, fitxatges i reconciliacions, l'esportista ha volgut destacar que el que realment importa són la seva dona i els seus fills. I ho ha fet, com tantes vegades, des d'aquesta proximitat que el caracteritza.
