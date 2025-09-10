Mensaje sorpresa de Álvaro Morata a su mujer, Alice Campello: 'Mi orgullo...'

Álvaro Morata ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje inesperado dedicado a su mujer, Alice Campello. El futbolista ha compartido unas emotivas palabras que rápidamente se han hecho virales, enmarcadas en un contexto muy especial para la familia. El mensaje cargado de cariño ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.

El jugador ha publicado en Instagram una imagen entrañable de su esposa junto a sus hijos, coincidiendo con un momento muy significativo. Se trata de la vuelta al colegio, un instante lleno de nervios y emoción para cualquier familia, y que el madrileño ha querido inmortalizar. Acompañando la foto, Morata ha escrito en italiano: "¡Mi orgullo! ¡Te amo con locura! Primer día de escuela, mamá", dejando claro su admiración.

La imagen muestra a Alice Campello con sus cuatro hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, perfectamente uniformados y sonrientes. Los pequeños han iniciado el nuevo curso escolar con ilusión, tras un verano lleno de cambios. La estampa familiar ha sido acogida con ternura por sus seguidores y por otros rostros conocidos que no han tardado en reaccionar.

Álvaro Morata y Alice Campello retoman su vida en Italia con una ilusión renovada

El futbolista y la influencer han compartido recientemente el regreso a Italia, país natal de Alice, tras su paso por Turquía. La familia ha vuelto a mudarse, esta vez con motivo del fichaje de Morata por el Como 1907, donde se ha reencontrado con Cesc Fábregas. Esta nueva etapa supone también una renovación personal para el matrimonio, que hace unos meses confirmaba su reconciliación tras una breve separación.

Las redes sociales se han llenado estos días de fotos de la vuelta al cole, y los Morata-Campello no han sido la excepción. Alice ha mostrado también cómo Bella se preparaba para ese gran día, presumiendo de mochila rosa con peluche incluido. Con el mensaje “Lista para la escuela”, la italiana dejaba entrever la emoción que se vive en casa ante el regreso a la rutina.

De la mudanza a la escuela: Álvaro Morata y Alice Campello muestran su rutina familiar

La publicación de Morata ha cosechado miles de “me gusta” y comentarios llenos de cariño. Entre ellos se encuentra el de su madre, Susana Martín, quien ha comentado que "crecen por minutos". El gesto del futbolista ha sido aplaudido no solo por su ternura, sino también por la sencillez y la naturalidad con la que muestra su día a día.

En este contexto, el mensaje de Morata no ha sido solo una dedicatoria cariñosa, sino una fotografía del momento vital que atraviesa su familia. Entre nuevas ciudades, fichajes y reconciliaciones, el futbolista ha querido destacar que lo que realmente importa son su mujer y sus hijos. Y lo ha hecho, como tantas veces, desde esa cercanía que lo caracteriza.