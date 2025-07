Alejandra Rubio frena 'Vamos a ver' i anuncia una ruptura que ho canviarà tot

Durant l'última emissió de Vamos a ver, Alejandra Rubio ha aturat el ritme del programa per anunciar públicament la seva ruptura definitiva amb Alessandro Lequio. Una situació que, sens dubte, suposarà un abans i un després en la seva relació laboral.

En tot aquest temps, l'aristòcrata ha estat una de les persones que més han criticat i qüestionat la filla de Terelu Campos davant dels televidents. Tanmateix, la darrera polèmica de la jove ha estat la gota que ha fet vessar el got.

El passat 24 de juny, Alejandra Rubio i el seu xicot van revolucionar les xarxes socials en publicar a Instagram un vídeo polèmic. En aquest, es pot veure la parella als afores de la presó de Torí, on estan interns els germans de Carlo, felicitant l'aniversari a Pietro.

Una escena que, com era d'esperar, no ha passat gens desapercebuda. Tant és així que, els darrers dies, la parella no ha deixat de rebre crítiques, ja que el jove es troba allà després de ser condemnat per intent d'assassinat.

Tanmateix, una de les persones que més ha criticat Alejandra Rubio ha estat Alessandro Lequio. Hores després que aquest contingut audiovisual veiés la llum, el tertulià va assegurar a Vamos a ver que, segons el seu criteri, difondre aquest contingut és una manera de “blanquejar” la situació.

Unes paraules que no li van asseure gens bé a la filla de Terelu Campos. Tant és així que un dia després la jove no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de respondre al seu rival en públic. Moment en què va deixar al descobert la seva ruptura total.

Alejandra Rubio respon a Alessandro Lequio a Vamos a ver: “Ha estat força desafortunat en els seus comentaris”

D'altra banda, Alessandro va assegurar que, sota el seu criteri, aquest tipus de publicacions “normalitza la violència”. Una cosa que ell qualifica d'"una falta de respecte per a qui la pateix i a la justícia que la condemna". A més, considera que Alejandra Rubio va utilitzar aquest moment només per aconseguir “likes”.

Un dia després d'aquestes declaracions, la jove no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de respondre al plató de Vamos a ver a les crítiques del seu company de feina.

Visiblement molesta, Alejandra Rubio va assegurar que veu Lequio “desubicat en l'assumpte”. “Sembla que mai escolta[…]mai assumeix els seus errors, mai”, va afegir a continuació.

Malgrat tots els enfrontaments que han tingut en el passat, la col·laboradora va insistir que aquesta vegada Alessandro “s'ha equivocat”. “Ha estat força desafortunat en els seus comentaris”, va afegir en ple directe i deixant clara la seva postura.

A més, abans de deixar la resta dels seus companys opinar, Alejandra Rubio es va adreçar directament al seu històric rival televisiu. “Crec que aquesta vegada t'has equivocat, no has estat just ni objectiu, ja hem dit que han comès un error i estan complint condemna per això”, va sentenciar des del plató.