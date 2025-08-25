La mansió de Sergio Ramos a Madrid té una sala que et posarà la pell de gallina
Un racó molt especial a la luxosa mansió del futbolista Sergio Ramos s’ha convertit en tema de conversa
La mansió de Sergio Ramos a Madrid ha cridat l'atenció per incloure una sala que realment sorprèn i posa la pell de gallina. Aquesta impressionant vivenda, situada a La Moraleja, destaca no només pel seu tamany i luxe, sinó també per alguns espais que desperten una enorme curiositat. Tanmateix, la casa amaga detalls que conviden a ser descoberts a poc a poc.
La propietat, dissenyada per a una família nombrosa i amb un gust exquisit pel disseny, ha estat valorada en diversos milions d'euros. Sergio Ramos i Pilar Rubio han creat una llar que combina confort, exclusivitat i privacitat en un dels barris més exclusius. La mansió consta d'espais amplis i ben distribuïts, adaptats a les necessitats de la parella i els seus quatre fills.
Un dels secrets més ben guardats dins d'aquesta luxosa vivenda és el dormitori principal, un autèntic santuari per als seus propietaris. En aquest espai, han incorporat un sofisticat bany turc, un detall que afegeix un plus de benestar i luxe. A més, compta amb una terrassa privada, sauna i una àrea de descans dissenyada per oferir màxima comoditat i privacitat.
La luxosa mansió de Sergio Ramos: un refugi familiar amb totes les comoditats
La casa supera els 1.500 metres quadrats i es distribueix en diverses plantes, amb zones dedicades tant a l'oci com al descans. Entre les seves múltiples estances destaquen un gimnàs totalment equipat i una sala de cinema dissenyada per al gaudi familiar. Pilar Rubio i Sergio Ramos han mostrat a les xarxes socials alguns racons d'aquesta vivenda, despertant l'admiració dels seus seguidors.
A l'exterior, la mansió compta amb un jardí que es converteix en un autèntic paradís privat. Una piscina impressionant, zona de chill out, àrea de barbacoa i diverses terrasses amb mobiliari de disseny formen part d'aquest oasi personal. Tot això permet gaudir de l'aire lliure sense perdre la privacitat que tant valoren els propietaris.
L'oasi privat de Ramos i Pilar Rubio busca nou propietari
Un sistema de domòtica d'última generació facilita el control des del mòbil de les llums, persianes, climatització i seguretat. Aquest avanç tecnològic subratlla com la vivenda barreja disseny, comoditat i funcionalitat en perfecta harmonia. La decoració interior, liderada per Pilar Rubio, destaca pel seu estil modern i elegant, amb materials nobles i tons neutres que aporten calidesa.
Malgrat el luxe i la comoditat, la parella ha decidit posar aquesta mansió a la venda per sis milions d'euros. La raó principal està vinculada al canvi de vida professional de Sergio Ramos, que actualment juga a Monterrey, Mèxic. Tanmateix, Pilar Rubio continua a Madrid per compromisos laborals, per la qual cosa mantenen la necessitat d'una llar a la capital.
