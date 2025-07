Males notícies per als pares d'Aitana Bonmatí després del que ha passat: 'Estic molt…'

Aitana Bonmatí és una de les grans referents del futbol femení. La seva qualitat tècnica, intel·ligència tàctica i lideratge l'han portada al més alt, tant amb el FC Barcelona com amb la selecció espanyola.

Tanmateix, ni el seu talent ni el seu esforç han evitat el tràngol amarg que va viure a la recent final de l'Eurocopa femenina. Espanya va caure davant Anglaterra en una tanda de penals que quedarà gravada a la memòria de moltes jugadores, però especialment a la de Bonmatí.

Aitana Bonmatí ha demanat disculpes

La derrota ha estat especialment dolorosa per a la catalana, que, després del xiulet final, no va trigar a mostrar la seva frustració i pesar. Visiblement afectada, Aitana va oferir unes declaracions a RTVE que reflectien el seu estat emocional:

"Ara ho comentava a alguna i a algun: estic una mica en xoc, no tinc gaires emocions. La veritat és que m'he buidat, crec que ens hem buidat totes, han estat molts dies aquí. És molt cruel perquè era el nostre objectiu i tot es decideix als penals", va assegurar.

"També demanar perdó pel meu error, era la meva responsabilitat, però no l'he pogut marcar". Tot i el dolor, la jugadora va mantenir l'esportivitat i va reconèixer el mèrit del rival: "Donar l'enhorabona també al rival".

Tanmateix, va deixar clar que, segons la seva opinió, l'equip espanyol havia fet mèrits suficients per guanyar. "Per mi en joc hem estat superiors al rival, però a vegades en el futbol no n'hi ha prou".

"Si no la marques, se't pot escapar tot pels penals, que també forma part del joc. Estic molt fotuda ara mateix, buida, una mica en xoc, suposo que els pròxims dies aniré assimilant tot el que ha passat".

Bonmatí, tot i això, va ser reconeguda com la millor jugadora del torneig. Un premi que, segons les seves paraules, no alleuja del tot el cop. "Treballem molt dur per dies com aquest, ens va passar el mateix a les del Barcelona per la Champions i ara amb això", va concloure.

Gerro d'aigua freda per als pares d'Aitana Bonmatí

Aquest cop dur no només afecta l'esportista, sinó que també podria preocupar el seu entorn més proper, especialment els seus pares. Veure la seva filla enfrontar-se a un moment de tanta tristesa, frustració i exigència pública, no deu ser fàcil per a ells.

Aitana no només carrega amb la responsabilitat de liderar l'equip, sinó també amb les expectatives dels d'aficionats. La seva sinceritat en demanar perdó és reflex de la seva maduresa. Tanmateix, també deixa veure el desgast emocional que comporta estar a l'elit.

Per als seus pares, que sempre l'han acompanyat en el seu creixement esportiu, aquesta situació podria ser especialment dura. No hi ha dubte que la imatge de la seva filla desolada, reconeixent el seu dolor i assumint culpes col·lectives, remou qualsevol cor.