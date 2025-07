Felicitat per a Makoke i el seu xicot, Gonzalo: una decisió abans de la seva boda

Makoke i el seu xicot, Gonzalo, han fet un gir inesperat als seus plans perquè han decidit canviar de destinació abans del seu esperat casament, sorprenent els seus seguidors. En lloc d'optar per llocs més tradicionals, han escollit un racó paradisíac dins d'Espanya. Han triat les Illes Balears i, en concret, l'illa d'Eivissa.

Segons ha informat en exclusiva El Español, la parella ha estat vista a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Han estat esperant per embarcar en un vol d'Air Europa. La destinació: Eivissa, una de les illes més desitjades pels famosos, un enclavament ideal per desconnectar, relaxar-se i viure el present.

La decisió ha sorprès, però també ha estat celebrada pels seus seguidors. Han volgut aprofitar l'estiu. Tots dos han pensat que aquest era el millor moment per allunyar-se de l'estrès que comporta organitzar un casament i ho han fet amb discreció, com han portat tota la seva relació.

Així es van conèixer Makoke i Gonzalo fa dos anys

Makoke i Gonzalo es van conèixer fa tot just dos anys. Ha estat poc temps, però ho han viscut intensament. Es van trobar en una festa d'aniversari.

Des d'aquell dia, han compartit una història d'amor madura, sana i forta. Han sentit un fleix que no s'ha apagat. Més aviat, ha crescut amb els mesos.

Tot i la intensitat dels seus sentiments, han preferit mantenir un perfil baix. No han buscat grans titulars. Han apostat per una relació sòlida, fora del focus mediàtic i ara, han volgut gaudir junts d'uns dies de calma abans del gran pas.

Serà al setembre quan diguin el ‘sí, vull’. Ho faran envoltats dels seus éssers estimats. Amics íntims i familiars seran presents en aquella jornada tan especial.

Makoke i el seu xicot, Gonzalo, han decidit viatjar abans del dia del seu casament per descansar i gaudir en parella

Però abans, tots dos han volgut respirar, han prioritzat el benestar i han viatjat per reconnectar, per gaudir l'un de l'altre i per viure l'amor sense pressions.

Makoke i Gonzalo han demostrat estar molt units, han compartit aquesta decisió com tantes altres i han demostrat complicitat i enteniment. L'escapada a Eivissa no és només un viatge. És una elecció conscient i és una manera de celebrar el que han construït.

El compte enrere ha començat, però ells ja han començat a assaborir la felicitat. Ho han fet a la seva manera, amb pas ferm i amb amor vertader.