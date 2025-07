José Ortega Cano parla de Michu, la mare de la seva neta Rocío: 'Ha estat una...'

La mort sobtada de Michu ha deixat consternats familiars i l'entorn de José Ortega Cano, avi de la filla que va tenir amb José Fernando. El torero s'ha desplaçat fins al tanatori d'Arcos de la Frontera, on ha coincidit amb la família de la difunta. A la seva arribada, ha pronunciat unes breus paraules carregades de pesar.

“Ha estat una llàstima, una noia molt jove...”, ha declarat, visiblement emocionat i sense poder contenir la tristesa. José Ortega Cano ha assistit acompanyat per Mari Carmen, la seva germana, i el seu cunyat Aniceto, mostrant-se afectat en tot moment. La seva presència ha estat acollida amb respecte per la família de la jove, malgrat els anys de distància entre ambdós entorns.

Cano ha confirmat que els seus fills, José Fernando i Gloria Camila, estan completament destrossats per la notícia. “Estan molt afectats”, ha assegurat amb to greu, sense voler estendre-s'hi més. També ha insistit que ara el primordial és cuidar la seva neta i protegir-la del patiment.

La família de José Ortega Cano afronta el difícil comiat de Michu

El que ha passat ha sacsejat tots els membres del clan familiar, que han estat presents a Cadis des que es va conèixer la notícia. José Fernando ha romàs al costat de la seva filla i de l'àvia materna, Inma, que s'encarregarà oficialment de la menor. La nena, de vuit anys, estava molt unida a la seva mare i vivia amb ella a Sanlúcar de Barrameda.

Les autoritats han confirmat que Michu ha mort a casa seva, després de trobar-se malament sobtadament. S'ha sabut que havia estat esperant el canvi d'un marcapassos que feia anys que no funcionava correctament. La família ha indicat que Michu s'havia dutxat i preparat una maleta per a un viatge, però de manera inesperada va començar a sentir-se malament i no va reaccionar més.

José Ortega Cano davant la pèrdua de Michu: silenci, respecte i suport familiar

José Ortega Cano no ha buscat protagonisme mediàtic, però ha volgut ser present en un moment complicat per a la família. Ha assenyalat que no esperava que la jove estigués en un estat tan greu. La seva assistència al tanatori ha estat vista com un acte de respecte cap a la mare de la seva neta i com un gest d'unitat familiar.

En les seves paraules, José Ortega Cano ha evitat emetre judicis o comentaris negatius sobre la situació. S'ha centrat a expressar el dolor per la pèrdua sense entrar en detalls o polèmiques. Ha reconegut la tristesa que suposa perdre una persona jove i propera a la família, deixant clar que ara l'essencial és oferir suport i afecte a la petita Rocío.