Nou cop per a Rocío Carrasco: s'ha filtrat això del seu fill, David Flores Carrasco

Rocío Carrasco ha viscut dies molt complicats perquè el passat 23 de juny va tenir lloc un retrobament tens amb la seva filla, Rocío Flores. La cita va ser a l'Audiència Provincial de Madrid, on Rocío Flores va acudir com a testimoni en el judici que té contra la productora La Fábrica de la Tele. La jove reclama una indemnització per la difusió de documents personals durant la seva minoria d'edat.

La trobada entre mare i filla va ser freda i no hi va haver gestos d'afecte ni paraules entre elles. L'ambient va ser tens, l'expectació va ser màxima perquè feia anys que no coincidien cara a cara.

Antonio David Flores ha parlat després del judici i ha declarat que ha vist la seva filla patir: “He vist patir, passar-ho malament i plorar la meva filla”, ha dit públicament. El malagueny ha mostrat la seva indignació. Ha assegurat que reclamarà a Rocío Carrasco una suma de 120.000 euros per costes processals.

Surt a la llum l'última hora de David Flores Carrasco, fill de Rocío Carrasco

A més, ha aprofitat el seu canal de YouTube per donar més detalls i ha anunciat que ha estat absolt del delicte d'aixecament de béns. “Primer sol·licitaven 4 anys, després fins a 9. Però el jutjat ha conclòs que l'acusació no tenia sentit”, ha explicat amb alleujament.

El pare de Rocío i David ha assegurat que la justícia li ha donat la raó i no pensa quedar-se de braços plegats. Però el cop més dur per a Rocío Carrasco ha arribat després. S'ha filtrat el que té a veure amb el seu fill menor, David Flores Carrasco.

El jove ha estat donant suport incondicionalment a la seva germana Rocío. Dies després del judici, Rocío Flores ha compartit una imatge emotiva a Instagram. A la foto, apareix abraçada a David i ell li fa un tendre petó a la galta. El text que acompanya la imatge ha estat clar: “Arribar a casa i tinc la millor visita del món”.

Rocío Carrasco rep un nou cop després de sortir a la llum la notícia sobre David Flores Carrasco

Aquest gest ha calat entre els seus seguidors perquè mostra la forta unió entre tots dos germans. David, sempre discret, ha estat un refugi per a Rocío.

Ha estat al seu costat en els moments més durs. Ella ha trobat consol en ell.

Aquest gest, unit al revés judicial amb Antonio David, ha suposat un nou revés per a Rocío Carrasco. Un capítol més en una història familiar plena de ferides sense tancar.