Joaquín Prat oblida les càmeres en directe i confirma el rumor sobre Patricia Pardo

Joaquín Prat ha protagonitzat un moment inesperat que ha sorprès l'audiència de Vamos a Ver. Durant una emissió recent, ha confirmat el rumor que circulava sobre la seva relació amb Patricia Pardo. Aquest episodi ha deixat clar el vincle més enllà de l'àmbit professional que mantenen ambdós presentadors.

Patricia Pardo ha tornat al programa després d'unes setmanes de descans que ha passat a Galícia amb la seva família. Tot i que en el passat ambdós presentadors havien protagonitzat alguna que altra picabaralla, aquesta vegada la relació ha estat més propera. Joaquín Prat ha sorprès tothom amb una frase espontània en ple directe.

El programa s'ha centrat en l'exclusió d'un opositor a bomber que va suplantar una dona per accedir a una plaça. La Llei Trans i les quotes de gènere a les oposicions eren al centre del debat. Ricardo Cantero, portaveu de ‘Bomberos por la igualdad’, ha participat per explicar la seva postura crítica.

Joaquín Prat confirma la seva relació amb Patricia Pardo després d'un moment espontani a Vamos a Ver

Cantero ha afirmat que no estan d'acord amb les places reservades per a dones. “Tristament se'ns titlla de masclistes, però nosaltres el que reivindiquem és que hi entrin els que puguin oferir els millors serveis”. Després de la seva intervenció, Patricia ha mostrat ràpidament el seu acord i ha explicat que homes i dones són diferents, i que això s'ha de respectar.

Després de les seves paraules, Prat ha trencat la tensió amb un comentari càlid: “T'estava trobant a faltar”. Les rialles han sorgit al plató. Patricia ha respost amb naturalitat: “Ai, les ganes que tenia jo de tornar”, mostrant una complicitat evident.

Aquest intercanvi ha confirmat el que molts ja sospitaven: que entre ells existeix una bona relació professional i personal. La presentadora havia deixat caure rumors sobre aquesta connexió en altres ocasions, i ara ha quedat clar per a tothom. L'audiència ha valorat aquest instant de proximitat.

La naturalitat de Joaquín Prat trenca la tensió a Vamos a Ver

A més, aquest gest contrasta amb la seriositat del tema tractat. Ha demostrat que, tot i les diferències d'opinió, hi ha respecte i bon ambient al programa. Joaquín i Patricia Pardo han mostrat que, més enllà de la feina, hi ha companyonia.

En definitiva, aquest moment espontani entre els presentadors ha deixat clar que, més enllà de les càmeres i els debats, existeix una relació propera i de respecte mutu. La complicitat mostrada ha aportat un toc proper al programa, quelcom que l'audiència ha rebut amb entusiasme. Així, Vamos a Ver no només ofereix continguts actuals i polèmics, sinó també l'autenticitat d'aquells que els presenten.