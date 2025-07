Un empleat de Jennifer Lopez dona una notícia que deixarà sense paraules Marc Anthony

Un empleat proper a Jennifer Lopez ha donat una gran notícia que ha deixat sense paraules Marc Anthony. La informació revela aspectes inèdits sobre la rutina d'entrenament de l'artista. Encara que sembla quelcom quotidià, la revelació té un rerefons que pot impactar.

La notícia, que ha començat a circular entre el seu entorn més proper, ha despertat sorpresa pel nivell de detall i exigència que implica. El que al principi semblava una rutina d'exercicis, s'ha convertit en una mostra evident del compromís que Jennifer té amb el seu físic. Aquesta disciplina ha generat reaccions inesperades fins i tot entre aquells que la coneixen des de fa anys.

Ha estat Dodd Romero, un dels seus entrenadors personals, qui ha compartit aquesta informació en una entrevista amb Us Weekly. En aquesta ha revelat que la cantant s'entrena almenys tres cops per setmana amb una intensitat que sorprèn fins i tot els professionals. “És forta i mai es queixa de res”, ha afirmat amb admiració

Així és la rutina que ha canviat la percepció de Marc Anthony sobre Jennifer Lopez

Les sessions amb Romero estan enfocades en exercicis de força, especialment per tonificar glutis i abdomen. Entre els seus moviments preferits destaquen les elevacions d'abdomen, abdominals amb corda, gambades i esquats sumo amb pes. Tot això requereix una tècnica impecable i una gran constància

Però el més cridaner és que JLo no interromp la seva rutina ni tan sols quan viatja o està en ple rodatge. En aquests moments, confia en Tracy Anderson, una altra entrenadora que treballa amb ella des de fa més de 17 anys. Amb Anderson segueix un enfocament més aeròbic i creatiu basat en el ball, ideal per mantenir-se activa fins i tot els dies més atrafegats

El mètode d'Anderson inclou moviments de baix impacte combinats amb bandes elàstiques ancorades al sostre. “Fem un entrenament de cames amb 10 exercicis enfocats en cintura i glutis”, ha explicat. Aquesta varietat manté la motivació de l'artista i potencia els seus resultats

El nivell d'exigència de Jennifer Lopez impressiona fins i tot el seu exmarit, Marc Anthony

Marc Anthony, amb qui Jennifer comparteix una relació cordial, no esperava una confessió tan específica i reveladora. Encara que sempre ha sabut que la seva exdona és disciplinada, aquest nivell de dedicació ha deixat impressionat més d'un. Per a molts, la notícia és una mostra més que l'èxit de JLo no és fruit de l'atzar

Jennifer Lopez, als seus 55 anys, ha demostrat que mantenir una figura envejable exigeix molt més que genètica. La combinació de força, disciplina i varietat ha estat clau per al seu estat físic. Aquesta revelació, lluny de ser superficial, mostra l'esforç que hi ha darrere de la seva imatge