Última hora de Sofia Vergara i la guerra contra el seu ex, Joe Manganiello: 'Hi ha...'

Sofia Vergara s'ha vist embolicada en una nova controvèrsia que ha captat l'atenció dels mitjans i el públic. L'actriu i el seu exmarit, Joe Manganiello, estan protagonitzant un enfrontament legal que gira entorn d'un document molt important per a tots dos. La disputa manté elements delicats que n'han complicat la resolució.

El que ha sortit a la llum és que durant el seu matrimoni van signar un contracte amb condicions específiques que regulen decisions conjuntes. Aquesta clàusula, que tots dos van acceptar, ara és la pedra angular del conflicte que mantenen. Sofia ha defensat que qualsevol acció relacionada amb aquest acord ha de ser aprovada per ambdues parts, mentre que Joe cerca una interpretació diferent.

La disputa se centra en la custòdia i el destí d'embrions creats mitjançant tècniques de reproducció assistida durant la seva relació. Aquesta qüestió ha elevat la batalla a un terreny complex i delicat. L'actriu volia garantir que aquests embrions romanguessin congelats i el seu exmarit, en canvi, hauria manifestat la seva intenció d'eliminar-los.

L'acord que Sofia Vergara i Joe Manganiello van signar i ara desafien als tribunals

Aquest tipus de desacords no són inèdits en la legislació estatunidenca. Hi ha casos on els tribunals han hagut de decidir sobre la validesa i acords signats abans o durant matrimonis en relació amb embrions congelats. La jurisprudència sol exigir consentiment mutu per prendre qualsevol mesura sobre ells, però les interpretacions varien depenent del context i els arguments presentats.

Vergara ha deixat clar que respectar el compromís és fonamental i que la seva prioritat és protegir els seus drets i els dels embrions. Per a més polèmica, Manganiello ha intentat mostrar que el document no hauria de limitar la seva capacitat per actuar en certs aspectes. Finalment, la Cort de Los Angeles va donar la raó a Vergara i va establir que no es pot actuar sense el seu consentiment.

Sofia Vergara i Joe Manganiello: un conflicte personal que va acabar en separació

Aquest conflicte se suma a les raons personals que van portar la parella a la seva recent separació. En una entrevista per a El País, va admetre que les seves diferències pel que fa a la maternitat i l'etapa de la vida en què es troben va ser clau. "Ell volia tenir fills i jo no volia ser una mare vella", va confessar amb franquesa.

En conclusió, l'última hora sobre Sofia Vergara i Joe Manganiello demostra que, fins i tot entre celebritats, els temes legals i personals poden desbordar-se. El document que van signar durant el seu matrimoni ha estat el centre d'una batalla complicada. Tot apunta que aquest conflicte continuarà marcant capítols futurs en la vida de tots dos.