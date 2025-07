Joaquín Prat, obligat a aturar 'Vamos a ver' per culpa d'una notícia delicada

El programa Vamos a ver ha viscut una de les seves jornades més tenses arran d'una notícia delicada que ha sacsejat l'ambient al plató. Joaquín Prat, presentador de l'espai, va haver d'interrompre la intervenció d'Alessandro Lequio a causa d'uns comentaris que va considerar poc encertats sobre Michu, traspassada fa tot just dos dies. La situació ha generat un debat intens i marcat per la sensibilitat d'un tema tan recent com dolorós.

La mort de l'excunyada de Gloria Camila, vinculada a la família Ortega Cano, ha deixat una profunda empremta en el seu entorn. El cos de la jove, que patia una afecció cardíaca, va ser trobat sense vida al seu domicili, provocant una gran commoció. Des de llavors, la família ha mostrat el seu dolor públicament, amb escenes de suport i solidaritat.

La notícia sobre les últimes voluntats de Michu ha afegit més tensió a la situació. Segons Kike Calleja, col·laborador, la jove va deixar per escrit que volia que la seva filla quedés sota la custòdia de la família Ortega Cano en cas que li passés alguna cosa. Aquesta revelació ha generat un debat legal i emocional sobre la tutela de la nena i la complexitat del cas.

Una crida a l'empatia de Joaquín Prat enmig del desconcert

El desacord ha arribat quan Alessandro Lequio ha assegurat que, legalment, l'àvia paterna s'havia de fer càrrec de la nena, cosa que ha suscitat crítiques per part dels seus companys. Joaquín Prat ha intervingut ràpidament per frenar l'escalada i demanar respecte davant la recent defunció. El seu missatge va ser clar: "Les voluntats són per respectar-les i per complir-les", ha subratllat, evidenciant la seva preocupació pel to que havia adquirit la conversa.

No obstant això, Lequio ha insistit que amb José Fernando present no hi ha hagut debat sobre la tutela, cosa que ha generat reacció al plató. Diversos col·laboradors han explicat que José Ortega ha estat legalment incapacitat per exercir com a pare a causa de les seves polèmiques passades. Pepe del Real ha afegit que la responsabilitat no ha recaigut només en Michu, sinó també en José Fernando.

Joaquín Prat demana respecte davant la delicada situació familiar

A més, la mare de Michu, Inma, s'ha pronunciat públicament sobre la situació de la seva neta, mostrant la seva tristesa i la voluntat de tenir cura de la nena. La mare ha explicat que la petita ha viscut amb ella des de petita i que seguirà sota la seva cura, deixant clar que buscarà donar-li l'estabilitat que necessita després de la pèrdua.

En conclusió, la mort de Michu ha obert un delicat debat familiar i legal que continua generant controvèrsia. La intervenció de Joaquín Prat a Vamos a ver ha evidenciat la complexitat del cas i la importància de tractar-lo amb sensibilitat. Mentrestant, la família Ortega Cano aposta per la discreció, prioritzant el benestar de la menor.