Ja és oficial: Pepe Navarro deixa d'amagar-se i confirma el rumor sobre Bárbara Rey

Pepe Navarro ha parlat i ho ha fet alt i clar. El veterà presentador de televisió ha deixat enrere el misteri, ja no hi ha dubtes: ha confirmat el seu retorn a Telecinco i ho ha fet per tot el que val. En declaracions exclusives a Informalia, Pepe Navarro ha deixat anar la bomba: “Puc confirmar-vos que torno a Telecinco”.

Però això no ha estat tot, ha anat més enllà, ha volgut revelar també els seus plans i ningú no s’ho esperava: “Ballaré amb Bárbara Rey, i estic content”, ha confessat. Amb aquesta frase, ha esvaït tots els rumors. El que era un secret a crits s’ha convertit en realitat.

La cadena de Fuencarral ha donat suport a aquesta informació. Fonts internes han confirmat el fitxatge i la notícia no ha trigat a sacsejar el panorama televisiu. El retorn de Pepe Navarro ha estat rebut com un esdeveniment.

Pepe Navarro confirma que torna a la televisió per ballar al costat de Bárbara Rey

No és per menys. Ha estat una de les cares més icòniques de la cadena; durant anys, ha format part de l’ADN de Telecinco i ara torna al focus.

Tot s’emmarca en el retorn de Bailando con las estrellas. El popular talent show ha estat renovat per a una segona temporada. La nova edició s’emetrà després de l’estiu i promet emocions fortes.

Ha reunit un nou elenc de concursants. Noms nous, figures conegudes i una parella que ha acaparat tots els titulars: Bárbara Rey i Pepe Navarro.

Amb permís de la vedet, el protagonisme recau en ell perquè la seva tornada ha estat una sorpresa per a tothom. Per què ha trencat el seu silenci després d’anys lluny del prime time? Per què ha decidit reaparèixer al costat d’una dona amb qui sempre se l’ha vinculat?

Pepe Navarro ha confirmat que està feliç de poder compartir pantalla al costat de Bárbara Rey

Els rumors sobre tots dos ballant al programa han circulat durant les últimes setmanes, però fins ara cap dels dos ho havia confirmat. Amb aquest pas, han alimentat encara més l’expectació. Han obert la porta a tota mena d’interpretacions i han aconseguit el que semblava impossible: que tothom parli d’ells.

L’audiència ja ha reaccionat a les xarxes, els comentaris no han parat i molts han aclamat el gran càsting que ha fet la cadena per a aquest gran programa.

Telecinco ha apostat fort i Pepe Navarro, al costat de Bárbara Rey, ha tornat al centre de l’escenari. L’espectacle està garantit i el públic està desitjant veure com se’n surten junts al programa de televisió.