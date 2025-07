Raphael trenca el silenci amb una notícia que, fins avui, només sabia Natalia Figueroa

Raphael ha revelat, per primera vegada, una situació que fins ara només coneixia la seva esposa, Natalia Figueroa. El cantant ha parlat obertament sobre les pors i desafiaments que ha afrontat durant la seva convalescència a causa d’un limfoma cerebral. Aquest diagnòstic el va obligar a apartar-se dels escenaris i de la vida pública durant gairebé set mesos.

El desembre, Raphael va haver de ser ingressat urgentment després de patir un problema cerebrovascular que el va portar a passar uns dies en observació. Poc després, va ser traslladat a un altre hospital on li van confirmar el diagnòstic que canviaria la seva vida: un limfoma cerebral. Des de llavors, el cantant ha estat allunyat de l’atenció pública mentre afrontava un dur tractament per recuperar la seva salut.

En una entrevista a El País, l’artista ha trencat el seu silenci i ha ofert una visió sincera del seu procés de recuperació. Tot i que les paraules han estat breus, ha deixat clar que, encara que no ha estat un camí fàcil, confia en la seva fortalesa. “Estic malacostumat, gràcies a Déu, n’he sortit de totes”, ha afirmat.

La prioritat de Raphael durant la seva recuperació: Natalia Figueroa al costat de la seva família

La por, segons ha confessat, no l’ha abandonat, tot i que ha sabut afrontar-la amb valentia. “He tingut pànic, però hi ha quelcom en mi que em fa plantar-li cara”, va dir amb rotunditat. Aquesta sinceritat demostra l’enorme fortalesa mental que ha mantingut, sempre sostingut pel seu cercle més proper.

Pel que fa a retirar-se dels escenaris, Raphael ha estat taxatiu en afirmar que la principal preocupació durant aquest temps no era cantar, sinó tornar al costat de la família. Estava centrat a superar la malaltia i no tant a pensar a tornar a pujar a un escenari. Per a ell, el més important era poder estar amb els seus éssers estimats, deixant clar que el seu llegat musical ja forma part del patrimoni cultural d’Espanya.

El cantant ha volgut calmar els seus seguidors i el seu entorn, deixant clar que el que més li preocupa no és el seu propi dolor, sinó el patiment que puguin experimentar les persones que l’envolten. La seva por més gran sempre ha estat que els que estima passin per moments difícils a causa de la seva malaltia. Amb això, ha mostrat la seva gran humanitat, posant el benestar i l’afecte dels seus per damunt de tot.

Un moment especial per a Raphael i Natalia Figueroa després de la malaltia

Després de diversos mesos de convalescència, Raphael ha tornat a l’escenari del Teatro de La Zarzuela, demostrant que el seu amor per la música roman intacte. No contempla la idea de retirar-se i mostra un fort desig d’animar altres grans artistes a seguir actius. El seu compromís amb la música i amb mantenir viva l’escena artística és més fort que mai.

L’artista ha reconegut que afrontarà amb dignitat el moment del seu comiat, tot i que encara queda molt lluny. Aquesta entrevista representa el seu retorn a la vida pública després d’un període complicat. A més, mostra la valentia d’un artista que ha afrontat l’adversitat recolzant-se en la música i en la seva família.