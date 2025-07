Aturen ‘Pasapalabra’ per la gran notícia sobre Manu: ja està fet i serà molt feliç

El programa Pasapalabra ha viscut un moment que ha paralitzat la rutina habitual del concurs gràcies a una gran notícia sobre Manu, un dels seus concursants més estimats. Durant més de 150 emissions, el concursant sempre s'havia mostrat tímid, sobretot en una prova concreta del programa. Tanmateix, recentment ha fet un gir inesperat que ha omplert de felicitat tant a ell com als seus seguidors.

Durant el seu recorregut, el veterà havia evitat destacar a la prova musical, que és una de les parts més divertides i populars del format. En general, tant ell com Rosa, la seva companya d'equip, solen mostrar-se una mica incòmodes quan arriba el seu torn. Per això, que Manu s'hagi animat a ballar a l'últim programa ha provocat una gran sorpresa.

L'actriu Belinda Washington ha estat la convidada que ha protagonitzat aquest moment especial durant la prova musical ‘La Pista’. Juntament amb Jimmy Barnatán, van haver d'endevinar la cançó Vacaciones de verano de Fórmula V, un clàssic que ha costat reconèixer al principi. Després de diverses bromes i pistes, finalment Belinda ha aconseguit encertar i posar la cançó al plató.

Manu sorprèn a Pasapalabra amb un moment inesperat

Quan la melodia ha sonat, Belinda no ha dubtat a agafar de la mà Manu i animar-lo a ballar amb ella. Aquesta escena inesperada ha fet que Roberto Leal, el presentador, hagi mostrat una barreja de sorpresa i emoció, ja que no havia vist el madrileny moure's així en tot aquest temps. L'alegria i naturalitat que Manu ha mostrat han estat un signe clar que està vivint un moment molt feliç.

Aquest gest ha estat molt celebrat tant al plató com per l'audiència, que ha vist una faceta més propera i espontània del concursant. Belinda Washington ha destacat com va ser d'especial poder treure a ballar Manu i compartir aquell instant amb ell. En definitiva, la prova musical s'ha convertit en una celebració de l'alegria i la complicitat entre tots els participants.

El veterà, Manu, a un pas de fer història a Pasapalabra

Al marge d'aquesta anècdota, el madrileny es troba en un moment crucial dins de Pasapalabra, acumulant un pot personal de 175.600 euros després de 284 programes. Aquesta xifra reflecteix la seva perseverança i el bon rendiment que ha mantingut durant la seva participació. Actualment, continua lluitant per assolir el gran premi que tothom espera.

El concursant és el segon concursant més veterà des del retorn del programa, només el supera Orestes Barbero, qui va disputar 360 programes abans de ser eliminat. Per igualar aquest rècord, Manu necessitaria jugar 76 programes més, una meta ambiciosa però possible. D'aquesta manera, si ho aconsegueix, afegirà un assoliment únic a una trajectòria que ja és admirable.

En conclusió, Manu ha demostrat que, després de tant de temps, està preparat per gaudir plenament i mostrar una faceta més desinhibida de si mateix. Encara té l'oportunitat d'assolir un rècord històric en nombre de programes i, alhora, coronar el seu esforç guanyant el pot. El programa continua acumulant grans premis, però també moments emotius com el de Manu, que sens dubte seran recordats pels espectadors.