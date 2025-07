Ja és oficial: l’entorn de Raphael i Natalia Figueroa confirma el rumor més buscat

Després de mesos d'especulacions, l'entorn de Raphael i la seva dona, Natalia Figueroa, ha confirmat finalment el que ja era un secret a crits. Una notícia ha sorprès fins i tot aquells que feia temps que seguien de prop els moviments del cantant.

L'esperada sèrie biogràfica de l'artista, una figura imprescindible en la història de la música espanyola, està en marxa i té segell Netflix. La producció, titulada Aquel, ha començat a rodar-se al juny i comptarà amb un total de vuit episodis, ha informat Billboard. Serà llançada en exclusiva a Espanya i Llatinoamèrica, territoris on la figura del cantant ha calat fondo durant generacions.

El projecte, segons detalla Raphael en un comunicat, ha estat gestat amb la màxima cura i amb la participació directa del mateix artista, que ha supervisat cada fase del procés.

L'artista ha expressat el seu entusiasme per aquesta sèrie, que considera un dels projectes més importants de la seva carrera. “Estic profundament entusiasmat amb aquest projecte, fruit de més de tres anys de treball”, ha declarat en un comunicat. El cantant ha afirmat que les primeres gravacions li han deixat una sensació de plenitud i ha agraït el suport de les productores i de la mateixa plataforma de streaming.

Raphael i Natalia Figueroa: un viatge entre la fama i la fortalesa familiar

La sèrie relatarà des dels inicis humils de l'artista a Linares fins a la seva consolidació com a estrella internacional. Al llarg de sis dècades de trajectòria, Raphael ha encadenat èxits, gires mundials i reconeixements que l'han elevat a l'estatus de llegenda. Tanmateix, el biopic també s'endinsarà en els moments més íntims i complexos, mostrant l'ídol, però també l'home darrere el mite.

Aquest anunci coincideix amb un moment especial, ja que Raphael serà nomenat Persona de l'Any 2025 per l'Acadèmia Llatina de la Gravació. Un reconeixement que se suma al Premi Billboard a la Trajectòria rebut el 2022, i que subratlla la vigència de la seva figura en el panorama musical. La coincidència entre ambdós fets ha estat interpretada per molts com una mena de justícia poètica.

En els darrers mesos, el cantant ha afrontat importants desafiaments de salut després de ser diagnosticat amb un limfoma cerebral el 2024. Aquest problema el va obligar a cancel·lar diversos concerts i a començar un tractament intensiu. Des de llavors, ha comptat amb el suport de la seva família i ha mostrat una notable recuperació, encara que continua en procés de rehabilitació.

Un nou capítol per a Raphael i Natalia Figueroa a la pantalla de Netflix

Tot i aquestes dificultats, Raphael ha mantingut una actitud positiva i ha continuat treballant amb la vista posada en el futur. La sèrie es perfila com un homenatge en vida i com una oportunitat perquè noves generacions descobreixin el seu llegat. La barreja de música, drama i memòria col·lectiva promet convertir Aquel en un fenomen cultural.

Encara no s'ha revelat qui interpretarà l'artista en les diferents etapes de la seva vida, cosa que ha alimentat l'expectació entre els fans. Tampoc hi ha data d'estrena confirmada, tot i que tot apunta que arribarà a la plataforma al llarg de l'any. De moment, Netflix es reserva els detalls més cridaners, conscient que té entre mans una mina d'or que donarà molt de què parlar.