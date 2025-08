Aquest és l'encantador poble costaner on va néixer Bad Gyal: a tocar de Barcelona

Bad Gyal, nom artístic d'Alba Farelo, és una de les cantants catalanes més populars actualment. Nascuda el 1997, l'Alba es va donar a conèixer el 2016 amb una versió en català del tema Work de Rihanna. A partir d'aquí, l'artista es va fer popular i ràpidament va començar a omplir concerts per tot el país.

Des de llavors, ha desenvolupat una carrera internacional molt intensa, amb temes de dancehall, reggaeton i pop urbà. El seu estil barreja ritmes llatins amb lletres atrevides i una estètica molt personal. Però abans de videoclips, premis i gires, Bad Gyal va viure en un petit poble de la comarca del Maresme: Vilassar de Mar.

El preciós poble que va veure créixer l'artista

Vilassar de Mar, un encantador poble costaner a mitja hora de la ciutat de Barcelona, ha saltat al focus mediàtic gràcies a Bad Gyal. La cantant va néixer i créixer en aquest municipi. Tot i que la seva carrera l'ha portat arreu del món, mai no ha oblidat d'on ve.

El poble de Vilassar compta amb poc més de 21.000 habitants, amb una llarga tradició marinera. Durant generacions, els seus veïns han viscut del mar, la pesca i el comerç amb Amèrica. Encara avui, molts recorden com els seus avis van emigrar a Cuba a la recerca de noves oportunitats.

Aquest poble és conegut també per la seva indústria de flors i plantes ornamentals. L'agricultura, especialment la d'hivernacle, ha donat fama a aquest racó del Maresme. La gastronomia mediterrània, basada en productes frescos del mar i de l'horta, completa el retrat.

Les seves platges tranquil·les, d'aigües netes i sorra clara, són ideals per desconnectar. També hi ha rutes de senderisme i ciclisme que recorren el litoral i pugen cap als turons interiors. És un entorn perfecte per a qui busca natura a prop de la ciutat.

El poble conserva un valuós patrimoni arquitectònic. Algunes de les seves cases, l'església de Sant Joan o el nucli antic encara mostren la petjada de la seva història. A més, hi ha diversos museus dedicats a artistes locals i a la tradició marítima.

Vilassar compta amb cinc escoles i dos instituts. És un lloc tranquil, familiar i amb una forta vida comunitària. I enmig de tot això va créixer Alba Farelo, avui coneguda com Bad Gyal.

La seva germana petita, Mushkaa, també és cantant i comparteix aquest mateix origen. Juntes han portat el nom del seu poble més enllà de les nostres fronteres. Totes dues han parlat amb orgull de les seves arrels en entrevistes, concerts i xarxes socials.

El vincle d'Alba Farelo amb el seu poble natal

El documental La Joia: Bad Gyal, protagonitzat per Alba Farelo, comença precisament a Vilassar de Mar. En ell es veu el seu entorn, la seva gent, la seva infància. És una manera d'explicar la seva història des del lloc on tot va començar.

En els darrers anys, Vilassar de Mar ha atret visitants curiosos per conèixer el lloc que va veure créixer Bad Gyal. Tot i que manté la seva essència tranquil·la i familiar, el nom del poble ressona ara en festivals, xarxes socials i mitjans de comunicació internacionals.

Alba Farelo ha portat el nom de Vilassar de Mar ben amunt, sense renunciar a la seva identitat. La seva trajectòria internacional conviu amb constants referències als seus orígens, tant en les seves declaracions públiques com en la manera en què reivindica el seu recorregut personal.