Anabel Pantoja esclata i confessa allò de l'Alma de manera urgent: 'Sou uns...'

Anabel Pantoja ha viscut una jornada inesperada que mai oblidarà. El que pretenia ser uns dies de vacances amb la seva filla Alma s'ha convertit en un autèntic drama. La influencer ho havia preparat tot per desconnectar després del seu recent aniversari, però un imprevist ha truncat els seus plans, que han patit un dur revés.

El problema ha sorgit tan bon punt ha aterrat a Barcelona. L'Anabel ha descobert que les maletes de tots els passatgers del vol, incloses les seves, no apareixien enlloc. S'ha vist obligada a afrontar la realitat d'estar lluny de casa sense roba ni objectes indispensables per a ella i per a la seva petita, cosa que ha augmentat la seva angoixa.

Visiblement molesta i desconsolada, l'Anabel no ha pogut contenir la seva ràbia i ho ha expressat amb contundència a les seves xarxes socials. “Sou uns incompetents de merda”, ha etzibat, fent pública la seva frustració cap a la companyia aèria. La influencer ha explicat que, després d'hores d'espera i promeses buides, ni ella ni les altres 30 famílies afectades havien rebut solució.

Anabel Pantoja esclata després d'un vol desastrós

L'impacte emocional va ser tal que l'Anabel no ha dubtat a mostrar les seves llàgrimes a les xarxes, compartint la seva vulnerabilitat amb els seus seguidors. En les seves paraules s'ha percebut el cansament acumulat i la impotència de veure's sense suport davant d'una situació que hauria de ser senzilla. Molts usuaris s'han bolcat en missatges d'ànim i comprensió, donant suport a la influencer en aquest moment delicat.

Cal recordar que el 15 de juliol l'Anabel va celebrar el seu aniversari per primera vegada com a mare, tot i que ho va fer de manera tranquil·la i sense la presència del pare de la seva filla. En aquella ocasió, va admetre sentir-se sola però agraïda per l'afecte rebut des de la distància. Aquest nou episodi no ha fet més que sumar tensió a una etapa ja delicada, alterant completament la seva rutina com a mare primerenca.

Després de l'incident, Anabel Pantoja supera la contrarietat

Per ara, l'Anabel espera que la companyia aèria solucioni el problema i que les maletes apareguin com més aviat millor. Mentrestant, ha demostrat que no està disposada a passar per alt el que ha passat i que no té por d'expressar la seva ràbia quan cal. La seva prioritat absoluta continua sent cuidar l'Alma i, tot i que aquesta contrarietat li hagi causat un disgust, manté la fortalesa que la caracteritza per seguir endavant.

Afortunadament, unes hores després de l'ensurt, l'Anabel ha trobat un inesperat respir gràcies a Nagore Robles. “Sort que aquesta senyora ha vingut al meu rescat, perquè he tingut el dia perquè algú em rescatés”, ha confessat alleujada. La Nagore les ha portat al seu destí i ha aconseguit que, malgrat tot, l'Anabel acabés prenent-se la situació amb una mica d'humor.