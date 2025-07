Gir inesperat a El Rosco de 'Pasapalabra': la Rosa i en Manu estan molt sorpresos

El Rosco de Pasapalabra ha viscut un moment realment inesperat que ha deixat sorpresos tant els concursants com l'audiència. Rosa Rodríguez i Manu Pascual, empatats, han protagonitzat una reacció poc habitual després d'un encert decisiu. Aquest gir ha marcat un dels moments més memorables de la temporada.

Tots dos participants han assolit la xifra de 21 encerts quan la Rosa s'ha enfrontat a la lletra 'F' en un instant de tensió palpable. Tot i que semblava que la concursant deixaria passar el temps sense arriscar, ha decidit jugar i pronunciar la paraula “fervent”, que ha resultat ser la resposta correcta. Aquest encert inesperat ha provocat una reacció espontània i divertida.

El duel ha continuat amb una successió d'encerts molt ajustats que han preservat l'emoció fins al final. Després d'empatar, la Rosa ha incrementat la seva puntuació amb dos nous encerts. Per la seva banda, Manu ha respost amb la mateixa precisió, assegurant que la batalla seguís tan renyida com des del començament.

La tensió entre Rosa i Manu culmina amb una reacció poc habitual a Pasapalabra

La tensió al plató ha estat evident, però el que més ha cridat l'atenció ha estat la reacció de la Rosa després del seu darrer encert. Enmig de l'estrès i la concentració, la concursant no ha pogut contenir un atac de riure que ha encomanat a tots els presents. Aquest instant d'espontaneïtat ha aportat un toc natural i proper a una competició molt exigent.

Finalment, el madrileny ha intentat igualar el marcador, però no li ha estat suficient, ja que ha comès dues errades en les seves últimes respostes i ha acabat amb 21 encerts. La Rosa, en canvi, s'ha alçat amb la victòria després d'una actuació impecable que l'ha portada a sumar 22 encerts i evitar errors. Així, el concursant ha acabat a la Cadira Blava, on haurà de lluitar per la seva permanència al programa.

Pasapalabra viu moments únics gràcies a l'espontaneïtat de Rosa i Manu

El premi acumulat, que ha assolit els 1.883.000 euros, ha afegit un plus de pressió per a tots dos concursants. Cada resposta correcta els podia apropar a la glòria, però també qualsevol error podia suposar la derrota. Per això, els nervis i la concentració han estat protagonistes durant tot el programa, fent que cada moviment fos decisiu.

Aquest gir inesperat ha demostrat que, malgrat la intensitat del concurs, els participants poden mostrar el seu costat més natural i relaxat. La Rosa i en Manu han sabut combinar perfectament l'habilitat amb l'espontaneïtat, oferint als espectadors un espectacle carregat d'emoció i humor. Moments com aquest mantenen Pasapalabra com un referent d'entreteniment.

En definitiva, l'atac de riure després d'un encert decisiu ha marcat un punt àlgid al concurs. Els seguidors esperen amb ànsia el desenllaç de les pròximes entregues. El duel entre els veterans promet continuar regalant moments inoblidables i una lluita al límit pel gran pot.