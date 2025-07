Alfonso Arús perd la paciència a 'Aruser@s' en directe i confessa: 'És un...'

Alfonso Arús ha protagonitzat un moment inesperat durant l'emissió d'Aruser@s que ha fet parlar molt. El programa ha celebrat el Dia Mundial de la Truita de Patates amb una notícia generada per intel·ligència artificial. En aquesta, s'afirmava que la recepta tradicional de la truita de patates incloïa ceba, una afirmació que ha generat debat immediat.

La reacció del presentador no s'ha fet esperar, deixant clar que no comparteix en absolut aquesta conclusió. “Això és una barbaritat”, ha comentat, visiblement sorprès pel que acabava de llegir. Arús ha assenyalat que el que es considera tradicional no sempre coincideix amb el que més circula a internet.

“La tradicional no és amb ceba, una altra cosa és que molta gent la prefereixi així”, ha argumentat amb rotunditat. Els seus companys han respost de seguida, i el tema ha donat pas a un debat que ha anat més enllà del gust personal. El comentari ha servit com a punt de partida per qüestionar el paper de la intel·ligència artificial en temes culturals.

A Aruser@s, Alfonso Arús provoca un intens debat sobre la recepta tradicional de la truita de patates

Alba Guts ha recordat que la IA funciona a partir de les dades més repetides a la xarxa, sense filtrar-ne l'origen o la veracitat. Ha explicat que això pot portar a errors, sobretot quan es tracta de tradicions populars. Arús ha respost que no tot el que es diu a internet mereix el qualificatiu de “veritat”.

Durant la tertúlia, també s'ha recordat un error recent de la intel·ligència artificial relacionat amb el futbolista Lamine Yamal, a qui s'ha vinculat erròniament amb el Real Madrid. Arús ha esmentat aquest cas com a exemple de com aquestes tecnologies poden fallar fins i tot amb dades que són molt evidents. Ha advertit que confiar-hi sense revisió pot portar a conclusions completament equivocades.

Alfonso Arús reafirma la seva postura i llança un advertiment contundent a Aruser@s

El moment ha servit com a recordatori que, tot i que la IA ofereix respostes ràpides, no sempre aporta precisió quan es tracta de tradicions o costums culturals. Arús ha deixat clara la seva postura davant del que considera una distorsió de la recepta original, posant en dubte la fiabilitat d'aquests sistemes. La truita tradicional, amb o sense ceba, continua sent motiu de debat, però sobretot és un reflex de la riquesa de la gastronomia espanyola.

Durant l'estiu, Aruser@s continuarà oferint la seva versió Fresh a La Sexta i a AtresPlayer. El debat sobre la truita de patates, amb o sense ceba, continua sent un tema viu i apassionat en la cultura espanyola. Alfonso Arús ha posat el focus en la importància de no deixar que la tecnologia alteri les tradicions que formen part de la nostra identitat.